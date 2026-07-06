Виплати за зруйноване житло: мінімальні та максимальні суми за програмою "єВідновлення" у липні

Зруйнований будинок у Києві, гроші в руці. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Жителі України, чиє житло пошкоджене або знищене внаслідок ворожих обстрілів, можуть отримати відшкодування від держави. Національний механізм "єВідновлення" передбачає різні суми компенсації для власників квартир та будинків. При розрахунку виплати береться до уваги декілька факторів.

Новини.LIVE розповідають, на які мінімальні та максимальні суми компенсацій власники пошкодженого або знищеного житла можуть розраховувати у липні 2026 року.

Скільки виплачують, якщо житло пошкоджене

Розмір компенсації за пошкоджене житло визначає Комісія відповідно до порядку, затвердженого Постановою Кабміну № 381 від 21 квітня 2023 р., на підставі характеристики пошкоджень об’єкта та робіт, які необхідно виконати, що зазначаються в чек-листі й акті обстеження пошкодженого об’єкта.

Як пояснили фахівці БФ "Право на захист", залежно від розрахованої за чек-листом суми компенсації, ремонтні роботи класифікують за двома категоріями:

категорія А — якщо розрахована сума компенсації не перевищує 200 000 грн;

категорія Б — якщо розрахована сума компенсації становить від 200 000 до 350 000 грн — для квартир і житлових приміщень у багатоквартирних будинках та від 200 000 до 500 000 грн — для одноквартирних житлових будинків, зокрема садибних, зблокованих із відокремленими квартирами та власним входом з вулиці, котеджів, будинків підвищеної комфортності, а також садових і дачних будинків.

Мінімальна сума

Закон не встановлює мінімального розміру компенсації. Теоретично найменша виплата може відповідати вартості найпростіших ремонтних робіт, наприклад відновлення внутрішнього оздоблення стін. Орієнтовно така сума становить 97,24 грн.

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Максимальна сума

Для пошкодженої квартири максимальний розмір компенсації становить 350 000 грн, а для пошкодженого житлового будинку — 500 000 грн.

Скільки виплачують за знищене житло

Розмір компенсації за знищене житло визначає Комісія відповідно до порядку, затвердженого Постановою Кабміну № 600 від 30 травня 2023 р.

Для квартир і будинків застосовують різні формули розрахунків. Під час обчислення беруться до уваги такі показники:

вартість 1 кв.м житла на вторинному ринку в середньому по Україні;

регіональний коригувальний коефіцієнт;

кількість кімнат;

рік введення об’єкта в експлуатацію;

загальна площа об’єкта нерухомого майна;

інші технічні характеристики.

Мінімальний чи максимальний грошовий розмір виплати за знищене житло законодавчо не визначений. Водночас компенсація надається лише в межах граничних квадратних метрів знищеного житла:

не більше 150 кв. метрів — для квартир;

не більше 200 кв. метрів — для будинку садибного типу, садового або дачного будинку.

Таким чином, компенсація надається лише в межах граничних квадратних метрів відповідного типу житла.

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