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Головна Економіка Житловий сертифікат і ваучер: чим відрізняються і кому з українців можуть знадобитися

Житловий сертифікат і ваучер: чим відрізняються і кому з українців можуть знадобитися

Ua ru
Дата публікації: 5 липня 2026 15:10
Житлова підтримка в Україні: чим сертифікат єВідновлення відрізняється від ваучера
Житлові сертифікати і ваучери в Україні. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні на ринку нерухомості існують різні програми житлової підтримки. Серед найбільш поширених — оформлення сертифіката єВідновлення та отримання житлового ваучера. Ми розібралися, чим вони відрізняються, кому з українців доступні та для яких потреб передбачені.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що потрібно знати про житловий сертифікат і житловий ваучер у 2026 році.

Житловий сертифікат єВідновлення

Це назва електронного документа, який можуть отримати власники знищених квартир/будинків. Якщо внаслідок повномасштабної війни житло громадян стало непридатним для експлуатації, вони можуть подати заявку на оформлення сертифіката.

Максимальна сума в межах програми законодавчо не обмежена та вираховується індивідуально на підставі перевірки. Спеціальна комісія повинна підтвердити факт зруйнування нерухомості та встановити компенсацію. Гроші дозволено витратити на купівлю нової квартири/будинку чи перший внесок за програмою "єОселя".

Для подання заявки необхідно в мобільному застосунку "Дія" перейти в розділ "єВідновлення" та надати інформацію про пошкоджене майно (чи вибрати зруйнований об'єкт із переліку). Наступний крок — вказати пільгову категорію у разі наявності та прикріпити підтверджувальні документи.

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Після перевірки контактних даних залишиться надіслати заяву і дочекатися рішення експертної комісії. Якщо воно буде позитивним, житловий сертифікат з'явиться в Дії. Він буде активним протягом п'яти років з дати оформлення.

Що таке житловий ваучер

Так називають новий механізм підтримки внутрішньо переміщених осіб, які виїхали з тимчасово окупованих територій, а також ветеранів та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Саме ці категорії громадян мають право на отримання житлового ваучера, який призначений для:

  • купівлі нерухомості;
  • інвестування в новобудову;
  • першого внеску за іпотекою.

Максимальний розмір фінансової підтримки — 2 млн гривень. Ці кошти перераховують продавцю чи в банк безготівково, тобто учасник програми ніяк з ними не контактує. Переваги ваучера в тому, що отримувач не повинен проводити оцінку збитків, надавати фотофіксацію пошкодженого майна чи відмовлятися від права власності на нерухомість, розташовану на ТОТ.

Подання заявки має схожий алгоритм:

  • відкрити мобільний застосунок "Дія";
  • перейти в розділ "Сервіси";
  • обрати пункт "Послуги для ВПО";
  • знайти з запропонованих варіантів "Заява на житловий ваучер";
  • підтвердити склад родини та отримати згоду чоловіка/дружини в разі необхідності;
  • заповнити заяву, підписати і надіслати.

Важливо розуміти, що одна людина не може одночасно отримати житловий сертифікат і ваучер, оскільки ці програми підтримки є взаємовиключними. Варто оцінити всі плюси та мінуси обох варіантів, після чого обрати найбільш відповідний індивідуальним потребам.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що заважає девелоперам будувати нове житло в Україні. Серед основних бар'єрів — відсутність містобудівної документації. Через це неможливо звести багатоповерхівку на певних земельних ділянках, оскільки цільове призначення не відповідає потребам.

Також Новини.LIVE розповідали, чому деякі об'єкти нерухомості можуть ніколи не ввести в експлуатацію. Причини бувають різні, але основні — невідповідність цільового та функціонального призначення територій. Плюс часто заважає відсутність дозвільних документів або неготовність комунікаційних систем.

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Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
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