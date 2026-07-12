Податок на нерухомість в Україні: де подивитися суму і як заплатити кошти у 2026 році

Сплата податку на нерухомість. Фото: Новини.LIVE, Pexels, Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Власники деяких житлових і нежитлових об’єктів повинні сплатити податок на нерухомість у 2026 році. Після 1 липня необхідно перевірити, чи нарахувала ДПС фінансове зобов’язання. Ми розібралися, де подивитися інформацію про податки і як правильно сплатити кошти.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що робити власникам нерухомості після 1 липня 2026 року.

Як дізнатися про нарахування податків

Згідно зі статтею 266.7.2 Податкового кодексу, контролюючий орган інформує платників про необхідність сплати коштів до 1 липня року, що настає за базовим звітним періодом. Тому українці вже повинні отримати від ДПС податкове повідомлення-рішення (ППР) в паперовому чи електронному форматі.

Фінансове зобов’язання виникає в разі успішного вручення ППР, коли документ:

дали людині особисто в руки;

надіслали поштою на адресу проживання;

відправили в Електронний кабінет платника.

Тому дізнатися про нарахування податку можна двома способами: в листі від контролюючого органу чи за допомогою функціоналу Електронного кабінету на сайті Державної податкової служби. Потрібно авторизуватися на порталі, зайти в розділ "ЕК для громадян" та обрати вкладку "Загальна інформація".

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Як заплатити податок на нерухомість

Найпростіший спосіб — через мобільний застосунок свого банку. Необхідно відкрити розділ для сплати податків і заповнити платіжну інструкцію, вказавши обов’язкову інформацію, зокрема:

найменування і код органу Казначейства;

IBAN-рахунок;

суму нарахування;

призначення платежу (код 101 і додаткову інформацію "сплата податку на нерухомість за 2025 рік відповідно до ППР").

"На наступний день після здійснення платежу перевірте зарахування в приватній частині Електронного кабінету платника. Якщо кошти зарахувались — відображатиметься відповідний запис у картці", — розповів юрист Богдан Янків у власному блозі.

Також українці можуть піти в банківську установу особисто і внести кошти через касу. Працівнику знадобляться аналогічні відомості плюс податковий номер та ПІБ платника (в мобільному застосунку ці дані заповнюються автоматично).

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