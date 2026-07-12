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Главная Экономика Налог на недвижимость с 1 июля: как узнать сумму и правильно заплатить деньги

Налог на недвижимость с 1 июля: как узнать сумму и правильно заплатить деньги

Ua ru
Дата публикации 12 июля 2026 13:06
Налог на недвижимость в Украине: где узнать сумму и как заплатить деньги в 2026 году
Уплата налога на недвижимость. Фото: Новини.LIVE, Pexels, Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Владельцы некоторых жилых и нежилых объектов должны уплатить налог на недвижимость в 2026 году. После 1 июля необходимо проверить, начислила ли ГНС финансовое обязательство. Мы разобрались, где найти информацию о налогах и как правильно заплатить деньги.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что делать владельцам недвижимости после 1 июля 2026 года.

Как узнать о начислении налогов

Согласно статье 266.7.2 Налогового кодекса, контролирующий орган информирует плательщиков о необходимости уплаты средств до 1 июля года, следующего за базовым отчетным периодом. Поэтому украинцы уже должны получить от ГНС налоговое уведомление-решение (НУР) в бумажном или электронном формате.

Финансовое обязательство возникает в случае успешного вручения НУР, когда документ:

  • дали лично в руки;
  • отправили по почте на адрес проживания;
  • отправили в Электронный кабинет плательщика.

Поэтому узнать о начислении налога можно двумя способами: в письме от контролирующего органа или с помощью функционала Электронного кабинета на сайте Государственной налоговой службы. Необходимо авторизоваться на портале, зайти в раздел "ЭК для граждан" и выбрать вкладку "Общая информация".

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Как уплатить налог на недвижимость

Самый простой способ — через мобильное приложение своего банка. Необходимо открыть раздел для уплаты налогов и заполнить платежную инструкцию, указав обязательную информацию, в частности:

  • наименование и код органа Казначейства;
  • IBAN-счет;
  • сумму начисления;
  • назначение платежа (код 101 и дополнительную информацию "уплата налога на недвижимость за 2025 год в соответствии с НУР").

"На следующий день после осуществления платежа проверьте зачисление в личной части Электронного кабинета плательщика. Если средства зачислены — в карточке отобразится соответствующая запись", — рассказал юрист Богдан Янкив в своем блоге.

Также украинцы могут лично обратиться в банковское учреждение и внести деньги через кассу. Сотруднику понадобятся аналогичные сведения, а также налоговый номер и ФИО плательщика (в мобильном приложении эти данные заполняются автоматически).

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине хотят усилить защиту единственного жилья социально уязвимых лиц. Речь идет о потенциальном риске потери жилья из-за долгов, мошенничества или невыгодных сделок. Новые правила призваны защищать права граждан.

Также Новини.LIVE рассказывали, чем жилищный сертификат отличается от ваучера. Эти государственные программы предназначены для помощи гражданам, которые лишились жилья в результате войны или переехали с временно оккупированных территорий. В то же время различия в условиях существуют.

Налоговая служба недвижимость Налоги на недвижимость
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
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