Пільги для УБД: як отримати безплатне житло від держави

Ключі від квартири, посвідчення та медаль УБД. Фото: Magnific, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, сім'ї загиблих військовослужбовців, а також внутрішньо переміщені особи можуть претендувати на житло від держави або грошову компенсацію. Однак для цього необхідно відповідати визначеним законом вимогам і насамперед стати на квартирний облік.

Про те, як отримати квартиру або компенсацію від держави, розповіла пресслужба Міністерства у справах ветеранів України, передають Новини.LIVE.

Хто має право стати на квартирний облік

Подати заяву можуть громадяни, які потребують поліпшення житлових умов і належать до однієї з пільгових категорій. Зокрема, це:

учасники бойових дій;

особи з інвалідністю внаслідок війни;

члени сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України;

внутрішньо переміщені особи.

Водночас самого пільгового статусу недостатньо. Необхідно також підтвердити, що людина дійсно потребує поліпшення житлових умов.

За яких умов можна стати в чергу

Підставою для постановки на квартирний облік можуть бути різні житлові обставини. Наприклад, якщо житлова площа є меншою за встановлену норму або в одній кімнаті проживають кілька сімей чи особи різної статі віком від дев'яти років.

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Також право на облік мають громадяни, які:

проживають у житлі, що не відповідає санітарним чи технічним вимогам;

мешкають у гуртожитку або комунальній квартирі;

страждають на тяжкі хронічні захворювання, які унеможливлюють спільне проживання з іншими членами сім'ї;

орендують житло за договором наймання не менше п'яти років.

Які документи необхідно підготувати

Для взяття на квартирний облік потрібно подати заяву, підписану всіма повнолітніми членами сім'ї, а також пакет документів.

До нього входять:

довідки про реєстрацію місця проживання всіх членів сім'ї;

копії документів, що підтверджують пільговий статус;

довідки про перебування або неперебування на квартирному обліку за місцем роботи;

довідки про статус внутрішньо переміщеної особи (за потреби).

Подати документи можна через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП), виконавчий комітет місцевої ради або районну державну адміністрацію в Києві за місцем проживання.

Після розгляду заяви, який триває до одного місяця, заявник отримує письмове рішення із повідомленням про постановку на квартирний облік або із зазначенням причин відмови.

Як отримати житло

Після включення до квартирної черги залишається чекати її просування. Черга може бути загальною, першочерговою або позачерговою — залежно від категорії заявника.

Остаточне рішення про надання житла ухвалює виконавчий комітет місцевої ради. Якщо воно позитивне, людина отримує ордер, після чого може заселитися до житла.

Кому виплачують грошову компенсацію

У деяких випадках замість квартири держава виплачує грошову компенсацію. На неї можуть розраховувати:

особи з інвалідністю I та II групи внаслідок війни;

сім'ї загиблих Захисників і Захисниць України.

Обов'язковою умовою є перебування на квартирному обліку. Крім того, житлова площа, яка перебуває у власності сім'ї, має становити менше ніж 13,65 кв. м на одну особу.

Саме постановка на квартирний облік є першим і найважливішим етапом. Без цього скористатися програмами державної підтримки, незалежно від того, чи йдеться про отримання житла, чи грошової компенсації, неможливо.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що військовослужбовці можуть отримати компенсацію за піднайом житла. Виплати здійснюються щомісяця. Сума залежить від місця розташування квартири та складу сім’ї.

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