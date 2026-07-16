Транспортні пільги для УБД: що робити, якщо водій вимагає гроші за проїзд

Посвідчення УБД, оплата проїзду в маршрутці. Фото: УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Держава гарантує учасникам бойових дій право на безплатний проїзд різними видами транспорту. Проте на практиці ветерани нерідко стикаються з ситуаціями, коли перевізники відмовляються перевозити їх на пільгових умовах. У такому разі важливо знати, які права передбачені законом та як діяти, щоб притягнути порушника до відповідальності.

Які транспортні пільги діють для УБД та що робити, коли перевізник відмовляє у безплатному проїзді, розповіли в інформагентстві Міноборони "АрміяInform", передають Новини.LIVE.

На які транспортні пільги мають право учасники бойових дій

Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" передбачає для УБД низку транспортних пільг.

Зокрема, ветерани можуть безоплатно користуватися:

усіма видами міського громадського транспорту;

автомобільним транспортом загального користування у сільській місцевості;

приміськими поїздами та водним транспортом;

автобусами приміських і міжміських маршрутів, зокрема внутрішньорайонного, внутрішньообласного та міжобласного сполучення незалежно від місця проживання.

Крім того, закон гарантує право один раз на два роки безплатно здійснити поїздку в обидва боки залізничним, автомобільним, водним або повітряним транспортом. Альтернативний варіант — один раз на рік скористатися 50-відсотковою знижкою на квитки за цими ж напрямками.

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Якщо йдеться про міжміські поїздки, наприклад залізницею, одного посвідчення учасника бойових дій недостатньо. Для оформлення пільгового квитка також необхідний лист талонів, який видається разом із посвідченням.

Лист талонів для пільгового проїзду міжміським транспортом видається одночасно з посвідченням УБД. Щоб отримати новий лист талонів після закінчення терміну дії, військовослужбовці мають подати рапорт командиру частини, а ветерани — звернутися до ТЦК та СП (за місцем обліку) або органів соцзахисту.

З цими документами потрібно звернутися до каси вокзалу, де касир оформить квиток. Самостійно відривати талони не слід — це має робити працівник каси під час оформлення проїзного документа.

Для користування міським або приміським транспортом зазвичай достатньо пред'явити посвідчення УБД.

Чому ветеранам інколи відмовляють у пільговому проїзді

Найчастіше проблеми виникають із приватними перевізниками. Закон не звільняє їх від обов'язку перевозити пільговиків, однак вони нерідко пояснюють відмову тим, що не отримують або отримують із затримкою компенсацію з місцевих бюджетів за перевезення таких пасажирів.

Втім, фінансові питання між перевізником і місцевою владою не можуть бути підставою для відмови учаснику бойових дій у реалізації гарантованого законом права.

Що робити, якщо у безплатному проїзді відмовили

Якщо водій або перевізник не дозволив скористатися пільгою, варто одразу зафіксувати всі обставини події. Для цього бажано:

дізнатися назву підприємства-перевізника та, за можливості, прізвище водія;

записати державний номер транспортного засобу, номер маршруту, дату та час інциденту;

зберегти придбаний квиток, якщо довелося оплачувати проїзд;

за можливості знайти свідків, які можуть підтвердити факт відмови.

Після цього рекомендується підготувати письмові звернення до Національної поліції, Державної служби України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпеки) та органу місцевого самоврядування, який організовує відповідний маршрут.

До кожної заяви варто додати копію посвідчення учасника бойових дій, а також копію квитка або інших документів, що підтверджують факт порушення.

Яка відповідальність загрожує перевізнику

За незаконну відмову у безоплатному перевезенні пільговиків законодавством передбачена адміністративна відповідальність відповідно до статті 133-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Крім звернення до органів контролю, учасник бойових дій має право захищати свої інтереси в суді. У такому разі можна не лише домогтися притягнення перевізника до відповідальності, а й вимагати відшкодування понесених витрат, якщо через незаконну відмову довелося самостійно оплачувати поїздку.

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