Ветеранам планують компенсувати гроші на придбання авто: хто та скільки зможе отримати

Люди у військові формі, гроші, чоловік роздивляється автомобіль. Фото: Громадський простір, Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

В Україні ветеранам з інвалідністю внаслідок війни пропонують частково компенсувати вартість самостійно придбаного автомобіля. Фінансування програми планують розпочати вже цього року після внесення відповідних змін до державного бюджету.

Про це повідомив автор ініціативи, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передають Новини.LIVE.

Що відомо про заплановані зміни

За словами нардепа, він подав на реєстрацію пакет з двох взаємопов’язаних законопроєктів, спрямованих на посилення державної підтримки осіб з інвалідністю внаслідок війни та забезпечення їх мобільності.

Першим пропонується запровадити новий механізм державної підтримки — часткову компенсацію вартості самостійно придбаного автомобіля для осіб з інвалідністю внаслідок війни

Другий законопроєкт забезпечує фінансування цієї ініціативи шляхом внесення змін до Держбюджету-2026.

Читайте також:

Хто зможе отримати компенсацію та в якому розмірі

Програму планують реалізовувати у два етапи. Спершу компенсацію зможуть отримати особи з інвалідністю внаслідок війни I групи. Надалі механізм буде поширено і на осіб II групи.

Розмір компенсації, яку вони зможуть отримати, становить 120 000 грн.

"Мобільність — це не привілей. Саме тому держава має створювати сучасні механізми підтримки, які відповідають реальним потребам наших Захисників і Захисниць", — наголосив Гетманцев.

Наразі обидва законопроєкти, як про запровадження компенсації, так і про її фінансування, відкриті для підписання іншими народними депутатами. Після цього їх передадуть на розгляд профільних комітетів Верховної Ради.

Раніше Новини.LIVE розповідали про транспортні пільги для учасників бойових дій. Ветеранам нерідко відмовляють у проїзді на пільгових умовах. Тож важливо знати, як діяти, щоб притягнути порушника до відповідальності.

Також Новини.LIVE писали, що військовослужбовцям належить низка доплат до основного грошового забезпечення. Одна з них — винагорода за знищену ворожу техніку. Розмір надбавки становить до 243 600 грн.