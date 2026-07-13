Пенсии в Украине: к чему готовиться тем, кому платили зарплату "в конверте"

Пожилые люди, деньги на пенсионном удостоверении, гривны в конверте. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцы, которые работали без официального оформления или получали часть зарплаты "в конверте", могут столкнуться с трудностями при выходе на пенсию. В то же время даже в таких обстоятельствах в некоторых случаях можно рассчитывать на пенсионные выплаты или государственную помощь.

Об этом рассказала адвокат Елена Воронкова в комментарии РБК-Украина, передают Новини.LIVE.

Каковы условия выхода на пенсию в 2026 году

Именно сейчас пенсионного возраста достигают украинцы, которые работали в период экономических перемен 1990–2010 годов. Для многих из них были характерны неофициальное трудоустройство, выплата зарплаты "в конвертах" или отсутствие должным образом оформленных документов о трудовой деятельности.

В 2026 году для назначения пенсии по возрасту необходимо:

достичь 60-летнего возраста;

иметь не менее 33 лет страхового стажа.

При этом заработная плата влияет на размер будущей пенсии, но не определяет само право на ее назначение.

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По словам юриста, чаще всего встречаются две ситуации: работник вообще не был официально оформлен или же имел официальное трудоустройство, но получал только часть дохода легально.

Если работодатель оформил работника официально и платил за него взносы, страховой стаж будет учтен. Однако при расчете пенсии Пенсионный фонд будет учитывать только ту зарплату, которая была официально задекларирована.

"Если человек работал за минимальную зарплату, то и пенсия у него будет минимальной, потому что коэффициентов там не будет", — пояснила Елена Воронкова.

Как получить пенсию, если стажа недостаточно

У украинцев, у которых не хватает страхового стажа из-за неофициальной работы, есть несколько вариантов решения проблемы.

В частности, они могут:

Докупить страховой стаж, обратившись в налоговые органы. Подать документы на пенсию позже — в 63 или 65 лет. В таком случае требования к стажу снижаются.

В 2026 году для выхода на пенсию в 63 года достаточно иметь не менее 23 лет страхового стажа. Для назначения пенсии в 65 лет требуется не менее 15 лет страхового стажа.

Если даже после достижения пенсионного возраста необходимого стажа все равно недостаточно, человек не остается без поддержки. В таком случае государство может назначить базовую социальную помощь или государственную социальную помощь гражданам, не приобретшим права на пенсию по возрасту.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, чем пенсионная система, действующая в Украине сегодня, отличается от той, что существовала во времена Советского Союза. В начале существования СССР пенсии получали лишь отдельные категории людей. Официальный пенсионный возраст установили только в 1932 году.

Также Новини.LIVE писали, от чего зависит размер пенсии за выслугу лет у военных и прокуроров. В частности, для ветеранов решающее значение имеет продолжительность службы. Пенсия составляет от 50% до 70% денежного довольствия.