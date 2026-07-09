Пенсия за выслугу лет прокуроров и военнослужащих: размер выплат и условия назначения в 2026 году

Условия назначения пенсии за выслугу лет прокурорам и военнослужащим. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Пенсия за выслугу лет назначается представителям определенных профессий, которые в силу особенностей работы со временем теряют возможность полноценно трудиться по специальности. Условия получения такой пенсии зависят от профессии, должности и законодательства. Главное требование — наличие необходимого специального стажа. Обычно пенсию оформляют после увольнения с работы, дающей право на её получение.

О том, от чего зависит размер пенсии за выслугу лет у военнослужащих и прокуроров, а также сколько стажа необходимо иметь для назначения выплат в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Размер и условия назначения пенсии за выслугу лет для военнослужащих

Пенсию за выслугу лет могут получить военнослужащие после увольнения со службы, если они:

имеют не менее 25 лет военной службы независимо от возраста;

достигли 45 лет и имеют не менее 25 лет страхового стажа, из которых не менее 12 лет и 6 месяцев — военная служба.

Размер пенсии зависит от продолжительности службы и составляет от 50% до 70% денежного довольствия. Если человека уволили по возрасту или по состоянию здоровья, пенсия не может быть меньше 55%.

Условия назначения пенсии за выслугу лет для сотрудников прокуратуры

Пенсию могут оформить прокуроры, имеющие не менее 25 лет выслуги, из которых не менее 15 лет проработали в должности прокурора. В таком случае пенсия составляет 60% от месячной зарплаты.

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Если 25 лет выслуги нет, но есть минимум 15 лет работы прокурором и необходимый страховой стаж (35 лет для мужчин или 30 лет для женщин), пенсию назначают по достижении 57 лет мужчинам и 55 лет женщинам. Ее размер зависит от количества полных лет работы в должности прокурора.

Ранее Новини.LIVE писали, что многие пенсионеры не знают, что они могут получать дополнительные выплаты к пенсии. Некоторые доплаты Пенсионный фонд начисляет автоматически, а для получения других необходимо самостоятельно обратиться с заявлением и документами.

Также Новини.LIVE рассказывали, что если выплаты по инвалидности заменяются на пенсию по возрасту, человеку могут оформить новое пенсионное удостоверение. Однако документ, подтверждающий инвалидность, остается прежним — это выписка из решения экспертной комиссии.