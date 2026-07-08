Переход с пособия по инвалидности на пенсию по возрасту: нужно ли менять удостоверение в 2026 году

Замена пенсионного удостоверения в Украине. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Если человек переходит с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту, ему могут выдать новое пенсионное удостоверение. Но основной документ, подтверждающий статус человека с инвалидностью, не меняется — им остается выписка из решения экспертной комиссии.

О том, нужно ли заменять удостоверение при переходе с пенсии по инвалидности на выплаты по возрасту, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Нужно ли менять пенсионное удостоверение при смене типа выплат

В Пенсионном фонде напоминают, что с 1 января 2025 года в Украине вступили в силу новые правила установления инвалидности. Теперь этот вопрос больше не рассматривают медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК). Их заменили экспертные группы, которые оценивают, как состояние здоровья человека влияет на его повседневную жизнь.

После такой оценки эксперты принимают решение, которое официально подписывают. Человек получает выписку из этого решения, а также рекомендации по дальнейшей реабилитации. Документы отправляют по электронной почте или заказным письмом не позднее чем через пять календарных дней.

Пенсионное удостоверение также может подтверждать, что человек имеет инвалидность. Однако оно оформляется на основании документов, которые уже подтверждают право на пенсию или соответствующий статус, поэтому считается производным документом.

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После назначения пенсии по возрасту пенсионеру может быть выдано новое удостоверение. Оно может быть:

бумажным;

электронным;

в формате банковской карты.

Независимо от того, какой вариант удостоверения выбран, в нём указываются группа инвалидности, подгруппа (если она есть) и причина её установления. При этом информация о медицинском диагнозе в удостоверении не указывается.

Итак, после выхода на пенсию по возрасту удостоверение могут заменить на новое. Однако основным документом, официально подтверждающим инвалидность, по-прежнему остается выписка из решения экспертной комиссии. Пенсионное удостоверение лишь дополнительно подтверждает этот статус.

Какие преимущества дает пенсионное удостоверение в Украине

В 2026 году пенсионеры имеют право не только на пенсионные выплаты и надбавки, но и на ряд государственных льгот:

Бесплатный проезд

Пенсионеры по возрасту имеют право бесплатно ездить в городском общественном транспорте — автобусах, трамваях и троллейбусах. Также эта льгота распространяется на пригородные электрички и отдельные автобусные маршруты пригородного сообщения.

При этом маршрутки и такси в этот перечень не входят. В то же время местные власти могут самостоятельно принять решение о предоставлении таких льгот и в них.

Программа "Доступные лекарства"

Пенсионеры активно пользуются государственной программой "Доступные лекарства". Если семейный врач выписал электронный рецепт, необходимые препараты можно получить бесплатно или с минимальной доплатой.

Это касается лекарств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, бронхиальной астмы и других хронических заболеваний.

Налоговые льготы

Пенсионеры по возрасту могут не платить земельный налог, если площадь участка не превышает установленные законом нормы:

до 0,10 га — в городах;

до 0,15 га — в поселках;

до 0,25 га — в селах.

Также налог не начисляется на земельные участки площадью до 0,10 га для дачного строительства, до 0,01 га — под индивидуальный гараж и до 0,12 га — для ведения садоводства.

Бесплатная правовая помощь

Пенсионеры могут получить бесплатные юридические консультации. Специалисты помогут разобраться в законодательстве, подготовить заявления или другие документы и объяснят, как защитить свои права.

Скидка на автогражданку

Пенсионеры, самостоятельно управляющие собственным автомобилем, могут оформить полис обязательного страхования гражданской ответственности со скидкой 50%. Льгота действует при условии, что объем двигателя автомобиля не превышает 2500 кубических сантиметров.

Ранее Новини.LIVE писали, что многие пенсионеры даже не догадываются, что могут получать дополнительные деньги. Некоторые из надбавок Пенсионный фонд начисляет автоматически, а для получения других нужно лично обратиться и подать необходимые документы.

Также Новини.LIVE рассказывали, что пенсионное удостоверение — это не только подтверждение статуса пенсионера. Оно также дает право на различные скидки и социальную поддержку. Однако часть этих льгот можно получить только при условии, что человек соответствует установленным требованиям.