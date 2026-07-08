Перехід з виплат по інвалідності на пенсію за віком: чи потрібно замінювати посвідчення у 2026 році

Зміна пенсійного посвідчення в Україні. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Якщо людина переходить із пенсії по інвалідності на пенсію за віком, їй можуть видати нове пенсійне посвідчення. Але головний документ, який підтверджує статус людини з інвалідністю, не змінюється — ним залишається витяг із рішення експертної команди.

Про те, чи потрібно замінювати посвідчення при переході з пенсії по інвалідності на виплати за віком, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України.

Чи потрібно міняти пенсійне посвідчення при зміні типу виплат

У Пенсійному фонді нагадують, що з 1 січня 2025 року в Україні запрацювали нові правила встановлення інвалідності. Тепер це питання більше не розглядають медико-соціальні експертні комісії (МСЕК). Їх замінили експертні команди, які оцінюють, як стан здоров'я людини впливає на її повсякденне життя.

Після такого оцінювання експерти ухвалюють рішення, яке підписують офіційно. Людина отримує витяг із цього рішення, а також рекомендації щодо подальшої реабілітації. Документи надсилають електронною поштою або рекомендованим листом не пізніше ніж через п'ять календарних днів.

Пенсійне посвідчення теж може підтверджувати, що людина має інвалідність. Проте воно оформлюється на основі документів, які вже засвідчують право на пенсію або відповідний статус, тому вважається похідним документом.

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Після призначення пенсії за віком пенсіонеру можуть видати нове посвідчення. Воно може бути:

паперовим;

електронним;

у форматі банківської картки.

Незалежно від того, який варіант посвідчення обрано, у ньому зазначають групу інвалідності, підгрупу (якщо вона є) та причину її встановлення. Водночас інформацію про медичний діагноз у посвідченні не вказують.

Отже, після переходу на пенсію за віком посвідчення можуть замінити на нове. Проте основним документом, який офіційно підтверджує інвалідність, і надалі залишається витяг із рішення експертної команди. Пенсійне посвідчення лише додатково підтверджує цей статус.

Які переваги дає пенсійне посвідчення в Україні

У 2026 році пенсіонери мають право не лише на пенсійні виплати та надбавки, а й низкою державних пільг:

Безплатний проїзд

Пенсіонери за віком мають право безплатно їздити у міському громадському транспорті — автобусах, трамваях і тролейбусах. Також ця пільга поширюється на приміські електрички та окремі автобусні маршрути приміського сполучення.

При цьому маршрутки та таксі до переліку не входять. Водночас місцева влада може самостійно ухвалити рішення про надання таких пільг і в них.

Програма "Доступні ліки"

Пенсіонери активно користуються державною програмою "Доступні ліки". Якщо сімейний лікар виписав електронний рецепт, необхідні препарати можна отримати безплатно або з мінімальною доплатою.

Це стосується ліків для лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету, бронхіальної астми та інших хронічних хвороб.

Податкові пільги

Пенсіонери за віком можуть не сплачувати земельний податок, якщо площа ділянки не перевищує встановлені законом норми:

до 0,10 га — у містах;

до 0,15 га — у селищах;

до 0,25 га — у селах.

Також податок не нараховується на земельні ділянки до 0,10 га для дачного будівництва, до 0,01 га — під індивідуальний гараж і до 0,12 га — для ведення садівництва.

Безоплатна правова допомога

Пенсіонери можуть отримати безплатні юридичні консультації. Фахівці допоможуть розібратися із законодавством, підготувати заяви чи інші документи та пояснять, як захистити свої права.

Знижка на автоцивілку

Пенсіонери, які самостійно керують власним автомобілем, можуть оформити поліс обов'язкового страхування цивільної відповідальності зі знижкою 50%. Пільга діє за умови, що об'єм двигуна автомобіля не перевищує 2500 кубічних сантиметрів.

Раніше Новини.LIVE писали, що багато пенсіонерів навіть не здогадуються, що можуть отримувати додаткові гроші. Деякі з доплат Пенсійний фонд нараховує автоматично, а для інших потрібно особисто звернутися та подати необхідні документи.

Також Новини.LIVE розповідали, що пенсійне посвідчення — це не лише підтвердження статусу пенсіонера. Воно також дає право на різні знижки та соціальну підтримку. Проте частину з цих пільг можна отримати лише за умови, що людина відповідає встановленим вимогам.