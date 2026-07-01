Что дает пенсионное удостоверение в Украине: перечень льгот и скидок в июле 2026 года

Что дает пенсионное удостоверение в Украине. Фото: УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Пенсионное удостоверение для украинцев — это не просто документ, подтверждающий почтенный возраст человека. Оно также дает возможность пользоваться различными государственными льготами и социальными гарантиями. Однако часть помощи не предоставляется автоматически. Для получения некоторых льгот необходимо соответствовать определенным условиям.

О том, какие скидки и льготы могут получить пожилые люди по пенсионному удостоверению в июле 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Какие льготы могут получить украинцы по пенсионному удостоверению в 2026 году

В июле 2026 года пожилые украинцы могут рассчитывать на дополнительную поддержку со стороны государства. Это не только выплаты и надбавки, но и различные льготы:

Бесплатный проезд в общественном транспорте

Пенсионеры по возрасту могут бесплатно пользоваться городским общественным транспортом. Это касается автобусов, трамваев, троллейбусов. Также пенсионеры имеют право на бесплатный проезд в пригородных электропоездах и на отдельных автобусных маршрутах пригородного сообщения.

В то же время частные маршрутки и такси в этот перечень не входят. Исключение возможно только в тех случаях, когда соответствующее решение принимают местные власти.

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Программа "Доступные лекарства"

Государственная программа "Доступные лекарства" доступна для всех граждан Украины, но именно пенсионеры часто ею пользуются.

По электронному рецепту от семейного врача можно получить необходимые препараты бесплатно или с небольшой доплатой. Это касается лекарств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, бронхиальной астмы и других хронических болезней.

Освобождение от земельного налога

Владельцы пенсионного удостоверения могут воспользоваться налоговой льготой и не платить земельный налог за участки, если их площадь не превышает установленные законом пределы. Речь идет о следующих размерах:

до 0,10 га — в городах;

до 0,25 га — в селах;

до 0,15 га — в поселках.

Также не облагаются налогом земельные участки площадью до 0,10 га для дачного строительства, до 0,01 га — для строительства индивидуального гаража и до 0,12 га — для садоводства.

Бесплатная юридическая помощь

Пенсионеры могут обратиться за бесплатной первичной правовой помощью. Специалисты могут проконсультировать по юридическим вопросам, помочь подготовить заявления, обращения или другие документы, а также объяснить, как защитить свои права.

Скидка на автогражданку

Пенсионеры, которые лично управляют собственным автомобилем, имеют право приобрести полис обязательного страхования гражданско-правовой ответственности со скидкой 50%. Воспользоваться этой возможностью можно при условии, что рабочий объём двигателя автомобиля не превышает 2500 кубических сантиметров.

Освобождение от уплаты ЕСВ для пенсионеров-ФЛП

Пенсионеры, ведущие предпринимательскую деятельность в качестве физических лиц-предпринимателей, освобождаются от обязательной уплаты единого социального взноса за себя.

Какие льготы и доплаты можно получить только при определенных условиях

Некоторые виды государственной поддержки предоставляются только после проверки определенных критериев. Например, пенсионер может иметь право на жилищную субсидию, но ее назначение зависит от доходов и других обстоятельств.

Также при определенных условиях можно получить возрастные доплаты к пенсии в размере от 300 до 570 гривен. Отдельные категории бывших работников сельской местности могут претендовать на полную компенсацию стоимости жилищно-коммунальных услуг в пределах установленных норм.

Кроме того, предусмотрена доплата за сверхнормативный страховой стаж, а одинокие пенсионеры в возрасте от 80 лет, нуждающиеся в постоянной посторонней помощи, могут оформить пособие на уход.

Ранее Новини.LIVE писали, что солистка группы "Лисапетный батальон" Наталья Фалион рассказала о своих нынешних доходах. Она отметила, что сейчас деньги ей приносят выступления, пенсионные выплаты и аренда земельных паев.

Также Новини.LIVE сообщали, что многие люди считают, что большой стаж работы автоматически означает высокую пенсию. Но это не совсем так. Годы работы учитываются при расчете, однако гораздо важнее официальная зарплата, с которой уплачивались взносы.