Льготы в поездах Укрзализныци: могут ли пенсионеры путешествовать со скидкой в 2026 году

Льготы в поездах Укрзализныци. Фото: УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

После выхода на пенсию украинцы имеют право на ряд государственных льгот. Одна из них — бесплатный проезд в общественном транспорте. Однако на железной дороге правила немного другие. Возможность сэкономить зависит от типа поезда.

О том, имеют ли пенсионеры скидки на железнодорожные билеты в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Приложение 2 к "Правилам перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины".

Какие скидки для пенсионеров предоставляет Укрзализныця в 2026 году

Пенсионеры могут бесплатно ездить только на пригородных электричках. Если же нужно приобрести билет на поезд дальнего следования, пожилым людям придется заплатить полную стоимость. Отдельных скидок по пенсионному удостоверению в 2026 году не предусмотрено.

Также, согласно постановлению Кабмина №354 "О бесплатном проезде пенсионеров на транспорте общего пользования", пенсионеры имеют право бесплатно пользоваться городским коммунальным транспортом:

трамваями;

автобусами;

троллейбусами.

Однако в метро и такси льготы не предоставляются. Чтобы воспользоваться бесплатным проездом, необходимо иметь при себе пенсионное удостоверение.

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Льготный проезд доступен не только пенсионерам. Например, дети в возрасте от 6 до 14 лет имеют право на 25 % скидку на стоимость проезда в поездах внутреннего сообщения. Дети из многодетных семей могут бесплатно ездить на пригородных электропоездах при наличии соответствующего удостоверения.

Студенты дневной формы обучения могут покупать билеты со скидкой 50 %. Она распространяется на плацкартные вагоны поездов дальнего следования, региональные поезда второго и третьего класса и пригородные электрички. Для этого необходимо предъявить студенческий билет.

Люди с инвалидностью имеют право бесплатно ездить на пригородных электропоездах. Кроме того, с 1 октября по 15 мая они и их сопровождающие могут получить 50% скидку на билеты в поездах дальнего следования.

Участники боевых действий также могут бесплатно пользоваться пригородными электричками. Кроме того, они имеют право один раз в два года бесплатно совершить поездку на поезде дальнего следования в обе стороны или ежегодно приобретать билет с 50-процентной скидкой.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что с 1 июля по 31 августа киевские школьники уже не будут иметь льгот на проезд в общественном транспорте. Бесплатным он остается только в течение учебного года — с 1 сентября по 30 июня.

Также Новини.LIVE сообщали, что пенсионеры в Украине также имеют право на бесплатный проезд, однако эта льгота распространяется не на все виды транспорта. В некоторых случаях даже при наличии пенсионного удостоверения придется покупать билет.