Льготы в транспорте: кому не нужно платить за проезд летом и что делать, если водитель требует деньги

Льготный проезд в Украине летом. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине ряд граждан имеет законное право бесплатно пользоваться общественным транспортом. Однако на практике некоторые перевозчики по-прежнему отказывают льготникам в проезде. Поэтому стоит знать, кому не нужно платить в общественном транспорте летом 2026 года и как защитить свои права.

О том, кто имеет право на бесплатный проезд в общественном транспорте летом 2026 года и что делать льготнику в случае отказа, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на сайт Бесплатной юридической помощи.

Кто может бесплатно ездить в общественном транспорте

Бесплатный проезд в общественном транспорте доступен для следующих категорий граждан:

пенсионеров по возрасту;

участников боевых действий;

детей из многодетных семей;

военнослужащих срочной службы;

детей до шести лет без отдельного места;

пострадавших участников Революции Достоинства;

родителей погибших или пропавших без вести военнослужащих;

детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки;

пострадавших от Чернобыльской катастрофы и ликвидаторов;

людей с инвалидностью вследствие войны и их сопровождающих;

ветеранов военной службы, правоохранительных органов, полиции и СБУ;

полицейских и сотрудников СБУ при исполнении служебных обязанностей;

людей с инвалидностью I и II групп, детей с инвалидностью и лиц, их сопровождающих;

реабилитированных лиц, ставших инвалидами в результате политических репрессий.

Как воспользоваться правом на бесплатный проезд в общественном транспорте

Чтобы воспользоваться льготой, необходимо предъявить документ, подтверждающий соответствующий статус. Это может быть удостоверение, официальная справка или электронный льготный билет в городах, где действует такая система. Документ должен быть действительным и содержать актуальные данные.

Почему льготникам отказывают в бесплатном проезде

Чаще всего проблемы возникают в частных автобусах на городских и пригородных маршрутах. Перевозчики объясняют это отсутствием компенсаций из местных бюджетов. Из-за этого некоторые компании пытаются ограничить количество льготников в салоне или вообще отказывают в бесплатном проезде.

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Однако специалисты отмечают, что такие действия являются незаконными. Право на льготный проезд гарантировано законом и не зависит от финансовых трудностей перевозчика.

Что делать, если вам отказали в льготном проезде

В случае отказа следует действовать спокойно:

Сфотографируйте или запишите номер транспортного средства. Зафиксируйте данные водителя, название перевозчика, номер маршрута и время происшествия. Если покупали билет — сохраните его. Подайте жалобу в полицию по номеру 102. Сообщите об инциденте в Укртрансбезопасность или орган местного самоуправления, отвечающий за перевозки.

Украинцам следует помнить, что бесплатный проезд для льготников — это не добрая воля водителя, а законные права граждан. За их нарушение перевозчика могут оштрафовать и привлечь к ответственности.

Ранее Новини.LIVE писали, что многие украинские пенсионеры знают, что после 60 лет можно бесплатно пользоваться общественным транспортом. Обычно для этого достаточно предъявить пенсионное удостоверение. Однако такая льгота действует не на все виды транспорта, поэтому в отдельных случаях билет все же придется покупать.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в Министерстве развития общин и территорий рассматривают введение монетизации транспортных льгот. По этой системе все пассажиры будут оплачивать проезд самостоятельно, а льготники будут получать денежную компенсацию от государства.