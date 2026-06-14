Пільги в транспорті: кому не потрібно платити за проїзд влітку та що робити, якщо водій вимагає гроші

Пільговий проїзд в Україні влітку. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні низка громадян має законне право безплатно користуватися громадським транспортом. Проте на практиці деякі перевізники все ще відмовляють пільговикам у проїзді. Тож варто знати, кому не потрібно платити в транспорті влітку 2026 року та як захистити свої права.

Про те, хто має право на безплатний проїзд в громадському транспорті влітку 2026 року та що робити пільговику в разі відмови, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на сайт Безоплатної правничої допомоги.

Хто може безплатно їздити в громадському транспорті

Безплатний проїзд у громадському транспорті доступний для таких категорій громадян:

пенсіонерів за віком;

учасників бойових дій;

дітей із багатодітних сімей;

військовослужбовців строкової служби;

дітей до шести років без окремого місця;

постраждалих учасників Революції Гідності;

батьків загиблих або зниклих безвісти військових;

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

постраждалих від Чорнобильської катастрофи та ліквідаторів;

людей з інвалідністю внаслідок війни та їхніх супроводжуючих;

ветеранів військової служби, правоохоронних органів, поліції та СБУ;

поліцейських і співробітників СБУ під час виконання службових обов’язків;

людей з інвалідністю І та ІІ груп, дітей з інвалідністю та осіб, які їх супроводжують;

реабілітованих осіб, які стали людьми з інвалідністю через політичні репресії.

Як скористатись правом на безплатний проїзд у громадському транспорті

Щоб скористатися пільгою, необхідно пред’явити документ, який підтверджує відповідний статус. Це може бути посвідчення, офіційна довідка або електронний пільговий квиток у містах, де діє така система. Документ має бути чинним та містити актуальні дані.

Чому пільговикам відмовляють в безплатному проїзді

Найчастіше проблеми виникають у приватних автобусах на міських та приміських маршрутах. Перевізники пояснюють це відсутністю компенсацій із місцевих бюджетів. Через це деякі компанії намагаються обмежити кількість пільговиків у салоні або взагалі відмовляють у безплатному проїзді.

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Однак фахівці наголошують, що такі дії є незаконними. Право на пільговий проїзд гарантоване законом і не залежить від фінансових труднощів перевізника.

Що робити, якщо вам відмовили в пільговому проїзді

У разі відмови варто діяти спокійно:

Сфотографуйте або запишіть номер транспортного засобу. Зафіксуйте дані водія, назву перевізника, номер маршруту та час події. Якщо купували квиток — збережіть його. Подайте скаргу до поліції за номером 102. Повідомте про інцидент Укртрансбезпеку або орган місцевого самоврядування, який відповідає за перевезення.

Українцям слід пам’ятати, що безплатний проїзд для пільгових категорій — це не добра воля водія, а законні права громадян. За їх порушення перевізника можуть оштрафувати та притягнути до відповідальності.

Раніше Новини.LIVE писали, що багато українських пенсіонерів знають, що після 60 років можна безплатно користуватися громадським транспортом. Зазвичай для цього достатньо показати пенсійне посвідчення. Проте така пільга діє не на всі види транспорту, тому в окремих випадках квиток все ж доведеться купувати.

Також Новини.LIVE розповідали, що в Міністерстві розвитку громад та територій розглядають запровадження монетизації транспортних пільг. За цією системою всі пасажири оплачуватимуть проїзд самостійно, а пільговики отримуватимуть грошову компенсацію від держави.