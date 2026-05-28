Пільговий проїзд для пенсіонерів: за який транспорт доведеться платити у червні

Люди заходять в трамвай. Фото: Новини.LIVE

Більшість українців похилого віку знає, що після 60 років у громадському транспорті можна їздити безплатно. Зазвичай достатньо показати пенсійне посвідчення водієві — і гроші не потрібні. Але така пільга працює не всюди. У деяких видах транспорту пенсіонерам все одно доведеться купувати квитки.

В яких видах транспорту пенсіонери зможуть їздити безплатно у червні

Згідно з положеннями постанови Кабміну №354 "Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування", пенсіонери мають право на безплатний проїзд у міському громадському транспорті. Пільга діє у:

трамваях;

автобусах;

тролейбусах;

приміських електричках.

У містах, де працює електронна система обліку пасажирів, одного посвідчення вже недостатньо. Потрібно ще мати спеціальну транспортну картку та прикладати її до валідатора під час поїздки. Сам проїзд залишається безплатним, але система повинна зафіксувати поїздку.

Наприклад, у Львові діє "ЛеоКарт", у Києві — "Картка киянина", а у Вінниці — "Картка вінничанина". У деяких містах також встановлюють ліміт на кількість безплатних поїздок.

Пенсіонерам потрібно завжди мати при собі посвідчення. Якщо документів не буде, контролер або водій можуть вимагати оплату чи навіть виписати штраф. Підійде як звичайне посвідчення, так і електронний документ у застосунку "Дія".

В яких видах транспорту пенсіонерам доведеться оплачувати проїзд у червні

Є і транспорт, у якому пільга для пенсіонерів не працює. Зокрема, безплатний проїзд не діє у метро. У Києві, Харкові та Дніпрі пенсіонери мають оплачувати поїздки у підземці. Виняток — власники "Картки киянина" у столиці. Якщо такої картки немає, доведеться платити повну вартість проїзду.

Також пенсіонери не можуть безплатно їздити міжміськими автобусами та поїздами. Для таких поїздок потрібно купувати звичайні квитки. Винятки можливі лише для окремих пільгових категорій, наприклад учасників бойових дій.

Щодо маршруток, то правила відрізняються залежно від міста. Оскільки більшість маршруток належать приватним перевізникам, умови перевезення визначає місцева влада. В одних містах пільги для пенсіонерів у маршрутках взагалі немає, а в інших можуть діяти обмеження — наприклад, безплатно можуть їхати лише кілька пенсіонерів одночасно.

