Безплатний проїзд в метрополітені: кому держава гарантує пільги у червні 2026 року

Люди в метро. Фото: Новини.LIVE

Метро залишається одним із найзручніших і найшвидших видів транспорту у великих містах. Щодня підземкою користуються тисячі людей, і хоча більшість пасажирів оплачують проїзд, для окремих категорій українців діють пільги.

Про те, хто матиме пільги на проїзд в метро у червні 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на сайт Київського метрополітену.

Хто з ветеранів може безплатно користуватись метрополітеном у червні 2026 року

У червні право на безплатний проїзд у метро мають кілька груп громадян. Серед них:

ветерани війни;

учасники бойових дій;

люди з інвалідністю через війну;

постраждалі учасники Революції Гідності.

Також не потрібно платити ветеранам різних служб — військових, поліції, органів внутрішніх справ, податкової міліції, Державної кримінально-виконавчої служби, пожежної охорони та інших державних структур.

Окремо право на пільговий проїзд мають військовослужбовці, прикордонники, родини загиблих або зниклих безвісти захисників України, а також люди, які отримали інвалідність через бойові дії.

Читайте також:

Пільговий проїзд для людей з інвалідністю та постраждалих від аварії на ЧАЕС

Пільги також поширюються на громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС. Йдеться про ліквідаторів і потерпілих 1 та 2 категорій, а також дітей з інвалідністю, пов’язаною з Чорнобильською катастрофою.

Також безплатно користуватися метро можуть люди з інвалідністю I, II та III груп, діти з інвалідністю та люди, які їх супроводжують (окрім III групи).

Хто ще може безплатно їздити в метро у червні 2026 року

До списку пільговиків також входять жертви нацистських переслідувань, колишні в’язні концтаборів, реабілітовані громадяни та особи, які постраждали від політичних репресій. Крім цього проїзд в метро безплатний для:

дітей-сиріт;

дітей до 7 років;

пенсіонерів за віком;

дітей із багатодітних сімей.

Право на безоплатний проїзд у метро також мають учні шкіл, студенти, курсанти, батьки багатодітних родин та люди, які доглядають за особами з інвалідністю або громадянами похилого віку.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Україні люди пенсійного віку можуть безплатно користуватися громадським транспортом. Але це працює не всюди. Є конкретні правила, які визначають, де пенсіонери мають пільги, а де за проїзд все ж доведеться платити.

Також Новини.LIVE розповідали, що безплатний проїзд в маршрутках — це один із механізмів державної підтримки для певних категорій населення. Водночас на практиці трапляються ситуації, коли водії не хочуть перевозити людей без грошей. Тому важливо знати, хто саме може користуватися цією пільгою у червні 2026 року та на які закони посилатись, якщо вам відмовляють.