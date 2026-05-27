Бесплатный проезд в метрополитене: кому государство гарантирует льготы в июне 2026 года

Льготы в транспорте: кто освобождается от уплаты за проезд в метро в июне
Метро остается одним из самых удобных и быстрых видов транспорта в крупных городах. Ежедневно подземкой пользуются тысячи людей, и хотя большинство пассажиров оплачивают проезд, для отдельных категорий украинцев действуют льготы.
О том, кто будет иметь льготы на проезд в метро в июне 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на сайт Киевского метрополитена.
Кто из ветеранов может бесплатно пользоваться метрополитеном в июне 2026 года
В июне право на бесплатный проезд в метро имеют несколько групп граждан. Среди них:
- ветераны войны;
- участники боевых действий;
- люди с инвалидностью из-за войны;
- пострадавшие участники Революции Достоинства.
Также не нужно платить ветеранам различных служб — военных, полиции, органов внутренних дел, налоговой милиции, Государственной уголовно-исполнительной службы, пожарной охраны и других государственных структур.
Отдельно право на льготный проезд имеют военнослужащие, пограничники, семьи погибших или пропавших без вести защитников Украины, а также люди, которые получили инвалидность из-за боевых действий.
Льготный проезд для людей с инвалидностью и пострадавших от аварии на ЧАЭС
Льготы также распространяются на граждан, пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС. Речь идет о ликвидаторах и пострадавших 1 и 2 категорий, а также детей с инвалидностью, связанной с Чернобыльской катастрофой.
Также бесплатно пользоваться метро могут люди с инвалидностью I, II и III групп, дети с инвалидностью и люди, которые их сопровождают (кроме III группы).
Кто еще может бесплатно ездить в метро в июне 2026 года
В список льготников также входят жертвы нацистских преследований, бывшие узники концлагерей, реабилитированные граждане и лица, пострадавшие от политических репрессий. Кроме этого проезд в метро бесплатный для:
- детей-сирот;
- детей до 7 лет;
- пенсионеров по возрасту;
- детей из многодетных семей.
Право на бесплатный проезд в метро также имеют ученики школ, студенты, курсанты, родители из многодетных семей и люди, которые ухаживают за лицами с инвалидностью или гражданами пожилого возраста.
