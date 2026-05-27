Главная Экономика Льготы в транспорте: кто освобождается от уплаты за проезд в метро в июне

Дата публикации 27 мая 2026 15:05
Бесплатный проезд в метрополитене: кому государство гарантирует льготы в июне 2026 года
Люди в метро. Фото: Новини.LIVE

Метро остается одним из самых удобных и быстрых видов транспорта в крупных городах. Ежедневно подземкой пользуются тысячи людей, и хотя большинство пассажиров оплачивают проезд, для отдельных категорий украинцев действуют льготы.

О том, кто будет иметь льготы на проезд в метро в июне 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на сайт Киевского метрополитена.

Кто из ветеранов может бесплатно пользоваться метрополитеном в июне 2026 года

В июне право на бесплатный проезд в метро имеют несколько групп граждан. Среди них:

  • ветераны войны;
  • участники боевых действий;
  • люди с инвалидностью из-за войны;
  • пострадавшие участники Революции Достоинства.

Также не нужно платить ветеранам различных служб — военных, полиции, органов внутренних дел, налоговой милиции, Государственной уголовно-исполнительной службы, пожарной охраны и других государственных структур.

Отдельно право на льготный проезд имеют военнослужащие, пограничники, семьи погибших или пропавших без вести защитников Украины, а также люди, которые получили инвалидность из-за боевых действий.

Льготный проезд для людей с инвалидностью и пострадавших от аварии на ЧАЭС

Льготы также распространяются на граждан, пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС. Речь идет о ликвидаторах и пострадавших 1 и 2 категорий, а также детей с инвалидностью, связанной с Чернобыльской катастрофой.

Также бесплатно пользоваться метро могут люди с инвалидностью I, II и III групп, дети с инвалидностью и люди, которые их сопровождают (кроме III группы).

Кто еще может бесплатно ездить в метро в июне 2026 года

В список льготников также входят жертвы нацистских преследований, бывшие узники концлагерей, реабилитированные граждане и лица, пострадавшие от политических репрессий. Кроме этого проезд в метро бесплатный для:

  • детей-сирот;
  • детей до 7 лет;
  • пенсионеров по возрасту;
  • детей из многодетных семей.

Право на бесплатный проезд в метро также имеют ученики школ, студенты, курсанты, родители из многодетных семей и люди, которые ухаживают за лицами с инвалидностью или гражданами пожилого возраста.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине люди пенсионного возраста могут бесплатно пользоваться общественным транспортом. Но это работает не везде. Есть конкретные правила, которые определяют, где пенсионеры имеют льготы, а где за проезд все же придется платить.

Также Новини.LIVE рассказывали, что бесплатный проезд в маршрутках — это один из механизмов государственной поддержки для определенных категорий населения. В то же время на практике случаются ситуации, когда водители не хотят перевозить людей без денег. Поэтому важно знать, кто именно может пользоваться этой льготой в июне 2026 года и на какие законы ссылаться, если вам отказывают.

Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Андрей Жинкин
