Право на бесплатный проезд в маршрутке: кому государство предоставляет льготы в мае

Люди выходят из маршрутки. Фото: Новини.LIVE

Бесплатный проезд в общественном транспорте — это льгота, которую государство гарантирует определенным категориям людей. Но на практике, особенно в маршрутках, с этим часто возникают проблемы. Водители не всегда хотят возить пассажиров без денег. Поэтому важно понимать, кто имеет право ехать бесплатно в мае и как действовать, если в этом отказывают.

О том, кто будет иметь право на бесплатный проезд в маршрутках в мае 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на объяснения специалистов Регионального центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киевской области.

Кто может ездить в маршрутках бесплатно в мае 2026 года

Согласно закону, в мае без оплаты проезда могут пользоваться маршрутками такие категории граждан:

срочники;

дети из многодетных семей;

участники боевых действий и те, кого к ним приравняли;

военные, которые получили инвалидность вследствие войны;

родители военных, которые погибли или пропали без вести;

дети до 6 лет, если они не занимают отдельное место;

дети с инвалидностью из-за последствий Чернобыльской аварии;

люди с инвалидностью из-за боевых действий и приравненные категории;

полицейские и сотрудники СБУ во время выполнения работы;

пострадавшие от ЧАЭС (1 категория) и ликвидаторы (2 категория);

граждане, которых реабилитировали после политических репрессий и которые имеют инвалидность;

люди с инвалидностью I-II группы, дети с инвалидностью и одно сопровождающее лицо;

ветераны различных силовых структур - военные, МВД, Нацполиция, налоговая милиция, пожарные, ГСЧС, Госспецсвязь, СБУ, а также бывшие работники прокуратуры.

По закону (ст. 37 закона Украины "Об автомобильном транспорте"), водитель обязан перевозить пассажиров со льготами и не имеет права отказать без законных оснований.

Что грозит водителям за безосновательный отказ в бесплатном проезде льготников

Местные власти должны компенсировать перевозчикам расходы за такие поездки, но на практике финансирование не всегда достаточное. Поэтому иногда водители пытаются брать меньше льготников, объясняя это нехваткой средств.

Но такие действия незаконны — ограничивать количество таких пассажиров нельзя. За отказ в перевозке льготников предусмотрен штраф — 850 гривен (ст. 133-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях).

