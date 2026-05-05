Право на безплатний проїзд в маршрутці: кому держава надає пільги у травні

Безплатний проїзд у громадському транспорті — це пільга, яку держава гарантує певним категоріям людей. Але на практиці, особливо в маршрутках, із цим часто виникають проблеми. Водії не завжди хочуть возити пасажирів без грошей. Тому важливо розуміти, хто має право їхати безплатно у травні і як діяти, якщо в цьому відмовляють.

Про те, хто матиме право на безплатний проїзд в маршрутках у травні 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на пояснення фахівців Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Київській області.

Хто може їздити в маршрутках безплатно у травні 2026 року

Згідно із законом, у травні без оплати проїзду можуть користуватися маршрутками такі категорії громадян:

строковики;

діти з багатодітних сімей;

учасники бойових дій та ті, кого до них прирівняли;

військові, які отримали інвалідність унаслідок війни;

батьки військових, які загинули або зникли безвісти;

діти до 6 років, якщо вони не займають окреме місце;

діти з інвалідністю через наслідки Чорнобильської аварії;

люди з інвалідністю через бойові дії та прирівняні категорії;

поліцейські та співробітники СБУ під час виконання роботи;

постраждалі від ЧАЕС (1 категорія) і ліквідатори (2 категорія);

громадяни, яких реабілітували після політичних репресій і які мають інвалідність;

люди з інвалідністю I–II групи, діти з інвалідністю та одна супроводжуюча особа;

ветерани різних силових структур — військові, МВС, Нацполіція, податкова міліція, пожежники, ДСНС, Держспецзв’язок, СБУ, а також колишні працівники прокуратури.

За законом (ст. 37 закону України "Про автомобільний транспорт"), водій зобов’язаний перевозити пасажирів із пільгами і не має права відмовити без законних підстав.

Що загрожує водіям за безпідставну відмову у безплатному проїзді пільговиків

Місцева влада має компенсувати перевізникам витрати за такі поїздки, але на практиці фінансування не завжди достатнє. Через це іноді водії намагаються брати менше пільговиків, пояснюючи це браком коштів.

Але такі дії незаконні — обмежувати кількість таких пасажирів не можна. За відмову у перевезенні пільговиків передбачений штраф — 850 гривень (ст. 133-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

