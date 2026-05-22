Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Льготный проезд в маршрутках: кто освобождается от уплаты в июне

Льготный проезд в маршрутках: кто освобождается от уплаты в июне

Ua ru
Дата публикации 22 мая 2026 10:11
Бесплатный проезд в маршрутках: кто будет иметь льготы в июне 2026 года
Люди на остановке общественного транспорта. Фото: Новини.LIVE

Бесплатный проезд в общественном транспорте — это государственная льгота для отдельных категорий людей. Но в реальной жизни, некоторые водители неохотно берут льготных пассажиров. Именно поэтому стоит знать, кто имеет право на бесплатный проезд в июне 2026 года и что делать, если вам отказывают.

О том, кому государство гарантирует бесплатный проезд в маршрутках в июне 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на сайт "Безоплатной правовой помощи".

Для каких пассажиров предусмотрены льготы в маршрутках в июне

В июне 2026 года бесплатно ездить в маршрутках могут такие категории граждан:

  • дети из многодетных семей;
  • люди с инвалидностью из-за боевых действий;
  • военнослужащие срочной службы;
  • работники полиции и СБУ во время службы;
  • военные с инвалидностью, полученной из-за войны;
  • участники боевых действий и приравненные к ним лица;
  • родители погибших или пропавших без вести военных;
  • дети с инвалидностью, связанной с последствиями аварии на ЧАЭС;
  • дети до 6 лет, если они едут не занимая отдельного места;
  • пострадавшие от Чернобыльской катастрофы 1 категории и ликвидаторы 2 категории;
  • реабилитированные граждане, подвергшиеся политическим репрессиям и имеющие инвалидность;
  • люди с инвалидностью I и II группы, дети с инвалидностью и один человек, который их сопровождает;
  • ветераны силовых структур: ВСУ, МВД, Нацполиции, ГСЧС, СБУ, налоговой милиции и других служб.

Согласно 37 статье закона Украины "Об автомобильном транспорте", водитель не имеет права без причины отказывать в перевозке пассажирам, которые имеют льготы.

"Автомобильному перевозчику, который осуществляет перевозку пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования, запрещается отказываться от льготной перевозки, кроме случаев, предусмотренных законом", — прописано в законе.

Читайте также:

Могут ли оштрафовать водителя за безосновательный отказ в проезде

Хотя местные власти должны компенсировать перевозчикам расходы за льготные поездки, денег на это часто не хватает. Поэтому некоторые водители пытаются ограничивать количество льготников в салоне. Но такие действия являются незаконными.

Согласно ст. 133-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за безосновательный отказ в перевозке льготного пассажира водителю грозит штраф — 850 гривен.

Ранее Новини.LIVE писали, что ежедневно тысячи украинцев пользуются услугами Укрзализныци. Для некоторых людей государство предоставляет льготы на проезд (некоторые могут ездить бесплатно, а другие — покупать билеты со скидкой). Однако часть льгот действует только в определенный период года.

Также Новости.LIVE писали, что пенсионеры в Украине имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Но льгота работает не на всех маршрутах — в некоторых случаях за поездку нужно платить.

транспорт маршрутки льготы проезд
Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации