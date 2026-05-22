Бесплатный проезд в маршрутках: кто будет иметь льготы в июне 2026 года

Бесплатный проезд в общественном транспорте — это государственная льгота для отдельных категорий людей. Но в реальной жизни, некоторые водители неохотно берут льготных пассажиров. Именно поэтому стоит знать, кто имеет право на бесплатный проезд в июне 2026 года и что делать, если вам отказывают.

О том, кому государство гарантирует бесплатный проезд в маршрутках в июне 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на сайт "Безоплатной правовой помощи".

Для каких пассажиров предусмотрены льготы в маршрутках в июне

В июне 2026 года бесплатно ездить в маршрутках могут такие категории граждан:

дети из многодетных семей;

люди с инвалидностью из-за боевых действий;

военнослужащие срочной службы;

работники полиции и СБУ во время службы;

военные с инвалидностью, полученной из-за войны;

участники боевых действий и приравненные к ним лица;

родители погибших или пропавших без вести военных;

дети с инвалидностью, связанной с последствиями аварии на ЧАЭС;

дети до 6 лет, если они едут не занимая отдельного места;

пострадавшие от Чернобыльской катастрофы 1 категории и ликвидаторы 2 категории;

реабилитированные граждане, подвергшиеся политическим репрессиям и имеющие инвалидность;

люди с инвалидностью I и II группы, дети с инвалидностью и один человек, который их сопровождает;

ветераны силовых структур: ВСУ, МВД, Нацполиции, ГСЧС, СБУ, налоговой милиции и других служб.

Согласно 37 статье закона Украины "Об автомобильном транспорте", водитель не имеет права без причины отказывать в перевозке пассажирам, которые имеют льготы.

"Автомобильному перевозчику, который осуществляет перевозку пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования, запрещается отказываться от льготной перевозки, кроме случаев, предусмотренных законом", — прописано в законе.

Могут ли оштрафовать водителя за безосновательный отказ в проезде

Хотя местные власти должны компенсировать перевозчикам расходы за льготные поездки, денег на это часто не хватает. Поэтому некоторые водители пытаются ограничивать количество льготников в салоне. Но такие действия являются незаконными.

Согласно ст. 133-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за безосновательный отказ в перевозке льготного пассажира водителю грозит штраф — 850 гривен.

