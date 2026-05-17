Укрзализныця изменила правила продажи билетов для некоторых пассажиров: кому придется платить больше

Ежедневно услугами Укрзализныци пользуются тысячи украинцев. Для отдельных категорий граждан государство предусмотрело льготы на проезд — для кого-то он вообще бесплатный, а кто-то покупает билеты со значительной скидкой. Однако часть таких льгот не действует постоянно, а только в определенный период.

О том, для кого из пассажиров изменились условия оплаты железнодорожных билетов в мае 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на "Правила перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины".

Как изменилась стоимость железнодорожных билетов для некоторых пассажиров в мае

С 15 мая некоторые пассажиры потеряли право на сезонную 50% скидку на железнодорожные билеты. Речь идет о льготах, которые ежегодно действуют в период с 1 октября по 15 мая включительно.

После завершения этого срока скидка автоматически отменяется, а билеты для определенных категорий граждан фактически подорожают вдвое. В частности, право на 50% скидку без ограничения количества поездок потеряют:

люди с инвалидностью III группы, если инвалидность связана с войной;

люди с инвалидностью I и II групп из-за войны, а также участники боевых действий Второй мировой войны в возрасте от 85 лет;

люди с инвалидностью и дети с инвалидностью, а также по одному сопровождающему для лиц с инвалидностью I группы или детей с инвалидностью;

лица, сопровождающие людей с инвалидностью I группы вследствие войны (не более одного сопровождающего), а также сопровождающие ветеранов II и III групп, которым исполнилось 85 лет и более;

жертвы нацистских преследований, которые имеют инвалидность I-III групп. Также сезонная скидка перестанет действовать для сопровождающих лиц с инвалидностью I группы из этой категории.

Кто все еще может покупать железнодорожные билеты со скидкой

Несмотря на завершение сезонных льгот, некоторые категории пассажиров могут пользоваться скидками на билеты в течение всего года независимо от месяца или сезона. К ним относятся:

дети и школьники в возрасте от 6 до 14 лет — для них предусмотрена скидка в размере 25% на поездки во внутреннем сообщении;

студенты и учащиеся учебных заведений — они могут покупать билеты со скидкой 50% в вагоны внутреннего сообщения;

участники боевых действий — им доступен или бесплатный проезд один раз в два года, или 50% скидка один раз в год;

родители военнослужащих, погибших, умерших или пропавших без вести, имеют право на 50% скидку на все поездки по территории Украины.

Для оформления льготного билета пассажиру нужно обязательно иметь при себе документ, подтверждающий право на получение соответствующей льготы.

