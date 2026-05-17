УЗ отменила льготы для некоторых пассажиров: кто потерял скидки в мае

УЗ отменила льготы для некоторых пассажиров: кто потерял скидки в мае

Дата публикации 17 мая 2026 18:15
Укрзализныця изменила правила продажи билетов для некоторых пассажиров: кому придется платить больше
Как изменились правила льготного проезда в поездах УЗ в мае. Фото: УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Ежедневно услугами Укрзализныци пользуются тысячи украинцев. Для отдельных категорий граждан государство предусмотрело льготы на проезд — для кого-то он вообще бесплатный, а кто-то покупает билеты со значительной скидкой. Однако часть таких льгот не действует постоянно, а только в определенный период.

О том, для кого из пассажиров изменились условия оплаты железнодорожных билетов в мае 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на "Правила перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины".

Как изменилась стоимость железнодорожных билетов для некоторых пассажиров в мае

С 15 мая некоторые пассажиры потеряли право на сезонную 50% скидку на железнодорожные билеты. Речь идет о льготах, которые ежегодно действуют в период с 1 октября по 15 мая включительно.

После завершения этого срока скидка автоматически отменяется, а билеты для определенных категорий граждан фактически подорожают вдвое. В частности, право на 50% скидку без ограничения количества поездок потеряют:

  • люди с инвалидностью III группы, если инвалидность связана с войной;
  • люди с инвалидностью I и II групп из-за войны, а также участники боевых действий Второй мировой войны в возрасте от 85 лет;
  • люди с инвалидностью и дети с инвалидностью, а также по одному сопровождающему для лиц с инвалидностью I группы или детей с инвалидностью;
  • лица, сопровождающие людей с инвалидностью I группы вследствие войны (не более одного сопровождающего), а также сопровождающие ветеранов II и III групп, которым исполнилось 85 лет и более;
  • жертвы нацистских преследований, которые имеют инвалидность I-III групп. Также сезонная скидка перестанет действовать для сопровождающих лиц с инвалидностью I группы из этой категории.

Кто все еще может покупать железнодорожные билеты со скидкой

Несмотря на завершение сезонных льгот, некоторые категории пассажиров могут пользоваться скидками на билеты в течение всего года независимо от месяца или сезона. К ним относятся:

  • дети и школьники в возрасте от 6 до 14 лет — для них предусмотрена скидка в размере 25% на поездки во внутреннем сообщении;
  • студенты и учащиеся учебных заведений — они могут покупать билеты со скидкой 50% в вагоны внутреннего сообщения;
  • участники боевых действий — им доступен или бесплатный проезд один раз в два года, или 50% скидка один раз в год;
  • родители военнослужащих, погибших, умерших или пропавших без вести, имеют право на 50% скидку на все поездки по территории Украины.

Для оформления льготного билета пассажиру нужно обязательно иметь при себе документ, подтверждающий право на получение соответствующей льготы.

Ранее Новини.LIVE писали, что бесплатный проезд в транспорте — это гарантированное государством право для определенных категорий людей. Но на практике, особенно в маршрутках, часто возникают проблемы. Водители не всегда соглашаются везти пассажиров без оплаты. Поэтому важно знать, кто может ехать без денег и что делать, если вам отказывают.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в конце апреля 2026 года Укрзализныця ввела динамические цены на билеты в премиум-сегменте. А со 2 мая начали действовать новые правила от Министерства развития общин и территорий Украины по возврату билетов — теперь деньги возвращают по новой, более гибкой схеме в зависимости от условий возврата.

Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Автор:
Андрей Жинкин
