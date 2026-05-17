Укрзалізниця змінила правила продажу квитків для деяких пасажирів: кому доведеться платити більше

Як змінились правила пільгового проїзду в потягах УЗ у травні.

Щодня послугами Укрзалізниці користуються тисячі українців. Для окремих категорій громадян держава передбачила пільги на проїзд — для когось він взагалі безплатний, а хтось купує квитки зі значною знижкою. Однак частина таких пільг не діє постійно, вони чинні лише у певний період.

Про те, для кого з пасажирів змінились умови оплати залізничних квитків у травні 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на "Правила перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України".

Як змінилась вартість залізничних квитків для деяких пасажирів у травні

З 15 травня деякі пасажири втратили право на сезонну 50% знижку на залізничні квитки. Йдеться про пільги, які щороку діють у період з 1 жовтня до 15 травня включно.

Після завершення цього терміну знижка автоматично скасовується, а квитки для певних категорій громадян фактично подорожчають удвічі. Зокрема, право на 50% знижку без обмеження кількості поїздок втратять:

люди з інвалідністю III групи, якщо інвалідність пов’язана з війною;

люди з інвалідністю I та II груп через війну, а також учасники бойових дій Другої світової війни віком від 85 років;

люди з інвалідністю та діти з інвалідністю, а також по одному супроводжуючому для осіб з інвалідністю I групи чи дітей з інвалідністю;

особи, які супроводжують людей з інвалідністю I групи внаслідок війни (не більше одного супроводжуючого), а також супровідники ветеранів II та III груп, яким виповнилося 85 років і більше;

жертви нацистських переслідувань, які мають інвалідність I–III груп. Також сезонна знижка перестане діяти для супроводжуючих осіб з інвалідністю I групи з цієї категорії.

Хто все ще може купувати залізничні квитки зі знижкою

Попри завершення сезонних пільг, деякі категорії пасажирів можуть користуватися знижками на квитки протягом усього року незалежно від місяця чи сезону. До них належать:

діти та школярі віком від 6 до 14 років — для них передбачена знижка у розмірі 25% на поїздки у внутрішньому сполученні;

студенти та учні закладів освіти — вони можуть купувати квитки зі знижкою 50% у вагони внутрішнього сполучення;

учасники бойових дій — їм доступний або безплатний проїзд один раз на два роки, або 50% знижка один раз на рік;

батьки військовослужбовців, які загинули, померли чи зникли безвісти, мають право на 50% знижку на всі поїздки територією України.

Для оформлення пільгового квитка пасажиру потрібно обов’язково мати при собі документ, який підтверджує право на отримання відповідної пільги.

Раніше Новини.LIVE писали, що безплатний проїзд у транспорті — це гарантоване державою право для певних категорій людей. Але на практиці, особливо в маршрутках, часто виникають проблеми. Водії не завжди погоджуються везти пасажирів без оплати. Тому важливо знати, хто може їхати без грошей і що робити, якщо вам відмовляють.

Також Новини.LIVE розповідали, що наприкінці квітня 2026 року Укрзалізниця ввела динамічні ціни на квитки у преміумсегменті. А з 2 травня почали діяти нові правила від Міністерства розвитку громад та територій України щодо повернення квитків — тепер гроші повертають за новою, більш гнучкою схемою залежно від умов повернення.