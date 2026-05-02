Укрзалізниця змінила правила повернення квитків: умови для пасажирів з 2 травня

Повернення квитків Укрзалізниці в касу. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Наприкінці квітня 2026 року Укрзалізниця запровадила вагоме нововведення — динамічне ціноутворення на квитки у преміумсегменті. А вже 2 травня набув чинності наказ Міністерства розвитку громад та територій України про нові правила повернення квитків. Тепер пасажирам будуть компенсувати вартість за прогресивною шкалою.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Укрзалізницю.

Нові правила повернення квитків УЗ

Зміни стосуються виключно проїзних документів на сполучення по Україні. Прогресивна шкала означає, що відсоток вартості квитка, який підлягає компенсації, буде знижуватися ближче до дати відправлення поїзда. Тобто вигідніше здавати документ якомога раніше.

Нова модель для рейсів із горизонтом продажів 20 днів передбачає:

відшкодування 100% вартості квитка — якщо його повернули протягом 15-20 днів до відправлення;

90-95% суми — протягом 10-14 днів;

75% суми — протягом 5-9 днів;

50% вартості — протягом 1-4 днів;

лише за плацкарту (невелика частина вартості квитка, яка не включає власне перевезення) — якщо повернули менше ніж за добу, але не пізніше ніж через 1 годину після відправлення.

Така модель дійсна з 2 травня 2026 року для всіх пасажирів, окрім військовослужбовців, які придбали проїзний документ через мобільний застосунок "Армія+". Для них обмеження не затвердили: компенсації підлягає повна вартість квитка при поверненні до графікової відправки поїзда.

Читайте також:

Навіщо потрібна прогресивна шкала

В Укрзалізниці уточнили, що нові правила допоможуть стимулювати оперативне повернення квитків одразу після зміни планів. Пасажири не будуть чекати до останнього, аби не втратити кошти, тому прогнозованість заповнення рейсів підвищиться (у пікові періоди це часто стає причиною проблем).

"Вільні місця раніше повертатимуться у вільний продаж і стануть доступними для інших пасажирів. Також нові правила повернення стануть ще одним інструментом боротьби з перекупами, для яких здача квитків в останній момент стане невигідною практикою", — констатували в УЗ.

Зазначимо, динамічне ціноутворення, яке запрацювало 25 квітня, теж передбачає застосування різних факторів. Наприклад, вартість проїзних документів тепер залежить від днів тижня, пікового сезону, дати відправлення поїзда та його заповненості.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що пенсіонери можуть безплатно користуватися деяким транспортом. Йдеться про трамваї, тролейбуси, міські автобуси та приміські електропоїзди. Щоб скористатися правом на пільгу, необхідно пред’явити пенсійне посвідчення.

Також Новини.LIVE розповідали, що в Німеччині ціни на пальне впали одразу на 0,20 євроцентів (близько 10 грн). Зміни відбулися 1 травня — коли набув чинності закон про тимчасове зниження акцизного податку. Це дозволило вплинути на вартість бензину на АЗС.