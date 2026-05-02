Укрзализныця изменила правила возврата билетов: условия для пассажиров со 2 мая

Возврат билетов Укрзализныци в кассу.

В конце апреля 2026 года Укрзализныця ввела весомое нововведение — динамическое ценообразование на билеты в премиум-сегменте. А уже 2 мая вступил в силу приказ Министерства развития общин и территорий Украины о новых правилах возврата билетов. Теперь пассажирам будут компенсировать стоимость по прогрессивной шкале.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Укрзализныцю.

Новые правила возврата билетов УЗ

Изменения касаются исключительно проездных документов на сообщение по Украине. Прогрессивная шкала означает, что процент стоимости билета, который подлежит компенсации, будет снижаться ближе к дате отправления поезда. То есть выгоднее сдавать документ как можно раньше.

Новая модель для рейсов с горизонтом продаж 20 дней предусматривает:

возмещение 100% стоимости билета — если он был возвращен в течение 15-20 дней до отправления;

90-95% суммы — в течение 10-14 дней;

75% суммы — в течение 5-9 дней;

50% стоимости — в течение 1-4 дней;

только за плацкарту (небольшая часть стоимости билета, не включающая собственно перевозку) — если вернули менее чем за сутки, но не позднее чем через 1 час после отправления.

Такая модель действительна со 2 мая 2026 года для всех пассажиров, кроме военнослужащих, которые приобрели проездной документ через мобильное приложение "Армия+". Для них ограничения не утвердили: компенсации подлежит полная стоимость билета при возвращении до графиковой отправки поезда.

Зачем нужна прогрессивная шкала

В Укрзализныце уточнили, что новые правила помогут стимулировать оперативный возврат билетов сразу после изменения планов. Пассажиры не будут ждать до последнего, чтобы не потерять средства, поэтому прогнозируемость заполнения рейсов повысится (в пиковые периоды это часто становится причиной проблем).

"Свободные места раньше будут возвращаться в свободную продажу и станут доступными для других пассажиров. Также новые правила возврата станут еще одним инструментом борьбы с перекупами, для которых сдача билетов в последний момент станет невыгодной практикой", — констатировали в УЗ.

Отметим, динамическое ценообразование, которое заработало 25 апреля, тоже предусматривает применение различных факторов. Например, стоимость проездных документов теперь зависит от дней недели, пикового сезона, даты отправления поезда и его заполненности.

Что еще нужно знать украинцам

