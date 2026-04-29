Главная Экономика Тарифы, имущество и поездки: что изменится для украинцев в мае 2026 года

Тарифы, имущество и поездки: что изменится для украинцев в мае 2026 года

Дата публикации 29 апреля 2026 18:35
Три главных нововведения мая 2026 года: к каким изменениям готовиться украинцам
Украинцы на улице Киеве. Фото: Новини.LIVE

Май 2026 года принесет украинцам несколько весомых нововведений, связанных с различными аспектами быта. В частности речь идет о новых правилах оформления имущества на детей, увеличенных суммах в платежках за коммунальные услуги и подорожании железнодорожных билетов. Не помешает узнать, к чему готовиться нашим гражданам в ближайшее время.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о трех главных нововведениях для украинцев в мае 2026 года.

Тарифы на электроэнергию

В связи с завершением отопительного сезона тариф на электроэнергию в Украине изменится. Но подорожание почувствуют только жители домохозяйств с электроотоплением. Зимой такие украинцы платят по сниженному тарифу 2,64 грн/кВт-ч, если потребляют до 2 000 кВт в месяц.

Владельцы двухзоновых счетчиков за использование света ночью вообще платят 1,32 грн/кВт-ч. Однако с 1 мая тарифы выровняются для всех граждан, независимо от того, какой тип системы отопления присутствует в жилых помещениях. Это значит, что суммы в платежках за коммунальные услуги вырастут.

Оформление имущества на детей

Ближе к концу месяца, 25 мая 2026 года, в Украине изменятся правила оформления имущества на детей. Это предусмотрено законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования порядка совершения сделок в интересах малолетних и несовершеннолетних лиц".

Среди основных нововведений можно выделить:

  • чтобы подарить ребенку квартиру или другое ценное имущество, не нужно получать разрешение органа опеки и попечительства, достаточно согласия родителей;
  • дети до 14 лет смогут делать мелкие покупки самостоятельно, а серьезные сделки являются компетенцией родителей или законных представителей;
  • в возрасте 14-18 лет подростки смогут подписывать договоры самостоятельно, но с нотариального согласия обоих родителей (с некоторыми исключениями).

Речь идет сугубо о получении активов, тогда как продажа или иное отчуждение имущества, принадлежащего ребенку, остается в компетенции органа опеки и попечительства. То есть необходимо обязательно получить разрешение на такие действия.

Динамические цены на билеты УЗ

Укрзализныця утвердила новые правила ценообразования на билеты в премиум-сегменте. Изменения заработали 25 апреля, однако по-настоящему ощутить на себе их действие пассажиры смогут в мае. Речь идет о применении четырех факторов при формировании стоимости железнодорожных билетов:

  • в пиковые периоды, когда поезда более заполнены, места будут стоить дороже;
  • во вторник и среду цены будут самыми низкими, в пятницу и воскресенье — самыми высокими;
  • если купить билет за несколько дней до отправления поезда, придется платить больше;
  • цена может вырасти в случае заполненности поезда на 90-100%.

В Укрзализныце отметили, что новые правила коснутся лишь 10% пассажиров, поскольку в вагонах плацкарт, купе и 2 класса Интерсити ничего не изменится. Динамическое ценообразование на билеты в премиум-сегменте поможет распределить спрос в пиковые периоды.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что ждет украинцев в Германии с мая 2026 года. Предполагается рост зарплаты для некоторых сотрудников плюс выплата дополнительного денежного обеспечения на работе. А водителям обещали снижение стоимости топлива из-за уменьшения налога.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в Украине планируют по-новому взимать долги. В октябре 2026 года вступит в силу закон, который автоматизирует взыскание средств и предоставит контролирующим органам доступ к определенным данным должников. То есть система станет более строгой и перейдет в цифровой формат.

тарифы имущество цены на билеты
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
