Три главных нововведения мая 2026 года: к каким изменениям готовиться украинцам

Май 2026 года принесет украинцам несколько весомых нововведений, связанных с различными аспектами быта. В частности речь идет о новых правилах оформления имущества на детей, увеличенных суммах в платежках за коммунальные услуги и подорожании железнодорожных билетов. Не помешает узнать, к чему готовиться нашим гражданам в ближайшее время.

Тарифы на электроэнергию

В связи с завершением отопительного сезона тариф на электроэнергию в Украине изменится. Но подорожание почувствуют только жители домохозяйств с электроотоплением. Зимой такие украинцы платят по сниженному тарифу 2,64 грн/кВт-ч, если потребляют до 2 000 кВт в месяц.

Владельцы двухзоновых счетчиков за использование света ночью вообще платят 1,32 грн/кВт-ч. Однако с 1 мая тарифы выровняются для всех граждан, независимо от того, какой тип системы отопления присутствует в жилых помещениях. Это значит, что суммы в платежках за коммунальные услуги вырастут.

Оформление имущества на детей

Ближе к концу месяца, 25 мая 2026 года, в Украине изменятся правила оформления имущества на детей. Это предусмотрено законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования порядка совершения сделок в интересах малолетних и несовершеннолетних лиц".

Среди основных нововведений можно выделить:

чтобы подарить ребенку квартиру или другое ценное имущество, не нужно получать разрешение органа опеки и попечительства, достаточно согласия родителей;

дети до 14 лет смогут делать мелкие покупки самостоятельно, а серьезные сделки являются компетенцией родителей или законных представителей;

в возрасте 14-18 лет подростки смогут подписывать договоры самостоятельно, но с нотариального согласия обоих родителей (с некоторыми исключениями).

Речь идет сугубо о получении активов, тогда как продажа или иное отчуждение имущества, принадлежащего ребенку, остается в компетенции органа опеки и попечительства. То есть необходимо обязательно получить разрешение на такие действия.

Динамические цены на билеты УЗ

Укрзализныця утвердила новые правила ценообразования на билеты в премиум-сегменте. Изменения заработали 25 апреля, однако по-настоящему ощутить на себе их действие пассажиры смогут в мае. Речь идет о применении четырех факторов при формировании стоимости железнодорожных билетов:

в пиковые периоды, когда поезда более заполнены, места будут стоить дороже;

во вторник и среду цены будут самыми низкими, в пятницу и воскресенье — самыми высокими;

если купить билет за несколько дней до отправления поезда, придется платить больше;

цена может вырасти в случае заполненности поезда на 90-100%.

В Укрзализныце отметили, что новые правила коснутся лишь 10% пассажиров, поскольку в вагонах плацкарт, купе и 2 класса Интерсити ничего не изменится. Динамическое ценообразование на билеты в премиум-сегменте поможет распределить спрос в пиковые периоды.

Что еще нужно знать украинцам

