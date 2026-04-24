КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес

Главная Экономика В Украине будут по-новому взыскивать долги: к чему готовиться в 2026 году

Дата публикации 24 апреля 2026 12:33
Взыскание долгов в Украине по-новому: какие правила и требования заработают в 2026 году
Украинские купюры номиналом 500 грн. Фото: НБУ

В 2026 году вступит в силу закон, подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским 21 апреля. Речь идет об изменениях относительно ограничений для должников и правил взыскания средств. Через шесть месяцев после опубликования в официальном издании "Голос Украины", которое состоялось 23 апреля, закон вступит в силу.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что ждет должников в Украине, начиная с октября 2026 года.

Новые правила для должников

Нововведения для наших граждан введет закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования порядка исполнения судебных решений и цифровизации исполнительного производства".

Его цель — автоматизировать взыскание долгов и предоставить контролирующим органам максимальный доступ к данным нарушителей. Адвокат Дарья Тарасенко объяснила в социальной сети Facebook, с чем придется столкнуться украинцам в октябре, когда закон вступит в силу.

Среди основных нововведений можно выделить:

  • иск в суд о взыскании средств должен иметь обязательные банковские реквизиты, а также информацию о способе получения финансов;
  • перевод исполнительных документов в электронную форму с КЭП;
  • расширение Автоматизированной системы исполнительного производства;
  • взаимодействие системы с банками, реестрами и финансовыми учреждениями для автоматического получения данных о счетах/имуществе/доходах должника;
  • утверждение электронного документооборота в исполнительном производстве;
  • интеграция Единого реестра должников с АСИП;
  • полный доступ исполнителей к банковским данным;
  • автоматический арест денег сразу после открытия производства;
  • предоставление финансам приоритета для взыскания над другим имуществом должника.

Это лишь часть изменений, прописанных в законе. Отдельно стоит упомянуть о регулярной и постоянной проверке личного имущества должника. На исполнителя будет возложена обязанность мониторить счета физического лица (не реже одного раза в две недели) и следить за операциями, связанными с имуществом (не реже раза в месяц).

Как видно, система контроля за должниками станет более строгой и перейдет в цифровой формат. В то же время предполагается улучшение эффективности работы исполнителей. Закон должен заработать через шесть месяцев после опубликования, то есть с 23 октября 2026 года.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине вместе с наследством можно получить долги умершего человека. Наследники отвечают за финансовые обязательства в пределах стоимости полученного имущества. Избежать долгов можно, если полностью отказаться от наследства.

Также Новини.LIVE рассказывали, что коммунальные долги не списываются автоматически, однако сумму можно уменьшить. Условие — жилье должно пустовать более 30 календарных дней. Необходимо подать заявление на пересмотр размера взыскания и обратиться в суд.

Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Реклама

