Взыскание долгов в Украине по-новому: какие правила и требования заработают в 2026 году

Украинские купюры номиналом 500 грн. Фото: НБУ

В 2026 году вступит в силу закон, подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским 21 апреля. Речь идет об изменениях относительно ограничений для должников и правил взыскания средств. Через шесть месяцев после опубликования в официальном издании "Голос Украины", которое состоялось 23 апреля, закон вступит в силу.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что ждет должников в Украине, начиная с октября 2026 года.

Новые правила для должников

Нововведения для наших граждан введет закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования порядка исполнения судебных решений и цифровизации исполнительного производства".

Его цель — автоматизировать взыскание долгов и предоставить контролирующим органам максимальный доступ к данным нарушителей. Адвокат Дарья Тарасенко объяснила в социальной сети Facebook, с чем придется столкнуться украинцам в октябре, когда закон вступит в силу.

Среди основных нововведений можно выделить:

иск в суд о взыскании средств должен иметь обязательные банковские реквизиты, а также информацию о способе получения финансов;

перевод исполнительных документов в электронную форму с КЭП;

расширение Автоматизированной системы исполнительного производства;

взаимодействие системы с банками, реестрами и финансовыми учреждениями для автоматического получения данных о счетах/имуществе/доходах должника;

утверждение электронного документооборота в исполнительном производстве;

интеграция Единого реестра должников с АСИП;

полный доступ исполнителей к банковским данным;

автоматический арест денег сразу после открытия производства;

предоставление финансам приоритета для взыскания над другим имуществом должника.

Это лишь часть изменений, прописанных в законе. Отдельно стоит упомянуть о регулярной и постоянной проверке личного имущества должника. На исполнителя будет возложена обязанность мониторить счета физического лица (не реже одного раза в две недели) и следить за операциями, связанными с имуществом (не реже раза в месяц).

Как видно, система контроля за должниками станет более строгой и перейдет в цифровой формат. В то же время предполагается улучшение эффективности работы исполнителей. Закон должен заработать через шесть месяцев после опубликования, то есть с 23 октября 2026 года.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине вместе с наследством можно получить долги умершего человека. Наследники отвечают за финансовые обязательства в пределах стоимости полученного имущества. Избежать долгов можно, если полностью отказаться от наследства.

Также Новини.LIVE рассказывали, что коммунальные долги не списываются автоматически, однако сумму можно уменьшить. Условие — жилье должно пустовать более 30 календарных дней. Необходимо подать заявление на пересмотр размера взыскания и обратиться в суд.