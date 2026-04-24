Стягнення боргів в Україні по-новому: які правила і вимоги запрацюють у 2026 році

Українські купюри номіналом 500 грн. Фото: НБУ

У 2026 році набуде чинності закон, підписаний президентом України Володимиром Зеленським 21 квітня. Йдеться про зміни щодо обмежень для боржників і правил стягнення коштів. Через шість місяців після опублікування в офіційному виданні "Голос України", що відбулося 23 квітня, закон вступить у дію.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що чекає боржників в Україні, починаючи з жовтня 2026 року.

Нові правила для боржників

Нововведення для наших громадян запровадить закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку виконання судових рішень та цифровізації виконавчого провадження".

Його мета — автоматизувати стягнення боргів і надати контролюючим органам максимальний доступ до даних порушників. Адвокат Дар’я Тарасенко пояснила у соціальній мережі Facebook, з чим доведеться стикнутися українцям у жовтні, коли закон набере чинності.

Серед основних нововведень можна виділити:

позов до суду про стягнення коштів повинен мати обов’язкові банківські реквізити, а також інформацію про спосіб отримання фінансів;

переведення виконавчих документів в електронну форму з КЕП;

розширення Автоматизованої системи виконавчого провадження;

взаємодія системи з банками, реєстрами та фінансовими установами для автоматичного отримання даних про рахунки/майно/доходи боржника;

затвердження електронного документообігу у виконавчому провадженні;

інтеграція Єдиного реєстру боржників з АСВП;

повний доступ виконавців до банківських даних;

автоматичний арешт коштів одразу після відкриття провадження;

надання фінансам пріоритету для стягнення над іншим майном боржника.

Це лише частина змін, прописаних у законі. Окремо варто згадати про регулярну та постійну перевірку особистого майна боржника. На виконавця буде покладено обов’язок моніторити рахунки фізичної особи (не рідше одного разу на два тижні) та слідкувати за операціями, пов’язаними з майном (не рідше разу на місяць).

Як видно, система контролю за боржниками стане більш суворою і перейде у цифровий формат. Водночас передбачається покращення ефективності роботи виконавців. Закон повинен запрацювати через шість місяців після опублікування, тобто з 23 жовтня 2026 року.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що в Україні разом зі спадщиною можна отримати борги померлої особи. Спадкоємці відповідають за фінансові зобов’язання в межах вартості отриманого майна. Уникнути боргів можна, якщо повністю відмовитися від спадщини.

Також Новини.LIVE розповідали, що комунальні борги не списуються автоматично, однак суму можна зменшити. Умова — житло повинно пустувати понад 30 календарних днів. Необхідно подати заяву на перегляд розміру стягнення та звернутися в суд.