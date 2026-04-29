Три головні нововведення травня 2026 року: до яких змін готуватися українцям

Українці на вулиці Києві. Фото: Новини.LIVE

Травень 2026 року принесе українцям кілька вагомих нововведень, пов'язаних із різними аспектами побуту. Зокрема йдеться про нові правила оформлення майна на дітей, збільшені суми у платіжках за комунальні послуги і дорожчання залізничних квитків. Не завадить дізнатися, до чого готуватися нашим громадянам найближчим часом.

Тарифи на електроенергію

З огляду на завершення опалювального сезону тариф на електроенергію в Україні зміниться. Але дорожчання відчують лише мешканці домогосподарств з електроопаленням. Взимку такі українці платять за зниженим тарифом 2,64 грн/кВт-год, якщо споживають до 2 000 кВт на місяць.

Власники двозонових лічильників за використання світла уночі взагалі платять 1,32 грн/кВт-год. Проте з 1 травня тарифи вирівняються для всіх громадян, незалежно від того, який тип системи опалення присутній у житлових приміщеннях. Це означає, що суми у платіжках за комунальні послуги виростуть.

Оформлення майна на дітей

Ближче до кінця місяця, 25 травня 2026 року, в Україні зміняться правила оформлення майна на дітей. Це передбачено законом "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення порядку вчинення правочинів в інтересах малолітніх та неповнолітніх осіб".

Серед основних нововведень можна виділити:

щоб подарувати дитині квартиру або інше цінне майно, не потрібно отримувати дозвіл органу опіки та піклування, достатньо згоди батьків;

діти до 14 років зможуть робити дрібні покупки самостійно, а серйозні угоди є компетенцією батьків чи законних представників;

у віці 14-18 років підлітки зможуть підписувати договори самостійно, але за нотаріальною згодою обох батьків (з деякими виключеннями).

Мова йде суто про отримання активів, натомість продаж або інше відчуження майна, яке належить дитині, залишається у компетенції органу опіки та піклування. Тобто необхідно обов'язково отримати дозвіл на такі дії.

Динамічні ціни на квитки УЗ

Укрзалізниця затвердила нові правила ціноутворення на квитки у преміумсегменті. Зміни запрацювали 25 квітня, однак по-справжньому відчути на собі їх дію пасажири зможуть у травні. Йдеться про застосування чотирьох факторів при формуванні вартості залізничних квитків:

у пікові періоди, коли поїзди більш заповнені, місця коштуватимуть дорожче;

у вівторок та середу ціни будуть найнижчими, у п'ятницю та неділю — найвищими;

якщо купити квиток за кілька днів до відправлення поїзда, доведеться платити більше;

ціна може зрости у разі заповненості поїзда на 90-100%.

В Укрзалізниці зазначили, що нові правила торкнуться лише 10% пасажирів, оскільки у вагонах плацкарт, купе та 2 класу Інтерсіті нічого не зміниться. Динамічне ціноутворення на квитки у преміумсегменті допоможе розподілити попит у пікові періоди.

