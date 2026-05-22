Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Пільговий проїзд в маршрутках: хто звільняється від сплати в червні

Пільговий проїзд в маршрутках: хто звільняється від сплати в червні

Ua ru
Дата публікації: 22 травня 2026 10:11
Безплатний проїзд в маршрутках: хто матиме пільги у червні 2026 року
Люди на зупинці громадського транспорту. Фото: Новини.LIVE

Безплатний проїзд у громадському транспорті — це державна пільга для окремих категорій людей. Але в реальному житті, деякі водії неохоче беруть пільгових пасажирів. Саме тому варто знати, хто має право на безплатний проїзд у червні 2026 року та що робити, якщо вам відмовляють.

Про те, кому держава гарантує безплатний проїзд в маршрутках у червні 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на сайт "Безоплатної правничої допомоги".

Для яких пасажирів передбачені пільги в маршрутках у червні

У червні 2026 року безплатно їздити у маршрутках можуть такі категорії громадян:

  • діти з багатодітних родин;
  • люди з інвалідністю через бойові дії;
  • військовослужбовці строкової служби;
  • працівники поліції та СБУ під час служби;
  • військові з інвалідністю, отриманою через війну;
  • учасники бойових дій та прирівняні до них особи;
  • батьки загиблих або зниклих безвісти військових;
  • діти з інвалідністю, пов’язаною з наслідками аварії на ЧАЕС;
  • діти до 6 років, якщо вони їдуть не займаючи окремого місця;
  • постраждалі від Чорнобильської катастрофи 1 категорії та ліквідатори 2 категорії;
  • реабілітовані громадяни, які зазнали політичних репресій і мають інвалідність;
  • люди з інвалідністю I та II групи, діти з інвалідністю та одна людина, яка їх супроводжує;
  • ветерани силових структур: ЗСУ, МВС, Нацполіції, ДСНС, СБУ, податкової міліції та інших служб.

Відповідно до 37 статті закону України "Про автомобільний транспорт", водій не має права без причини відмовляти у перевезенні пасажирам, які мають пільги.

"Автомобільному перевізнику, який здійснює перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, забороняється відмовлятися від пільгового перевезення, крім випадків, передбачених законом", — прописано в законі.

Читайте також:

Чи можуть оштрафувати водія за безпідставну відмову у проїзді    

Хоча місцева влада повинна компенсувати перевізникам витрати за пільгові поїздки, грошей на це часто бракує. Через це деякі водії намагаються обмежувати кількість пільговиків у салоні. Але такі дії є незаконними.

Згідно зі ст. 133-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за безпідставну відмову у перевезенні пільгового пасажира водієві загрожує штраф — 850 гривень.

Раніше Новини.LIVE писали, що щодня тисячі українців користуються послугами Укрзалізниці. Для деяких людей держава надає пільги на проїзд (дехто може їздити безплатно, а інші — купувати квитки зі знижкою). Однак частина пільг діє лише у певний період року. 

Також Новини.LIVE писали, що пенсіонери в Україні мають право на безплатний проїзд у громадському транспорті.  Але пільга працює не на всіх маршрутах — у деяких випадках за поїздку потрібно платити. 

транспорт маршрутки пільги проїзд
Андрій Жинкін - Редактор економічних новин
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації