Безплатний проїзд в маршрутках: хто матиме пільги у червні 2026 року

Пільговий проїзд в маршрутках: хто звільняється від сплати в червні
Безплатний проїзд у громадському транспорті — це державна пільга для окремих категорій людей. Але в реальному житті, деякі водії неохоче беруть пільгових пасажирів. Саме тому варто знати, хто має право на безплатний проїзд у червні 2026 року та що робити, якщо вам відмовляють.
Про те, кому держава гарантує безплатний проїзд в маршрутках у червні 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на сайт "Безоплатної правничої допомоги".
Для яких пасажирів передбачені пільги в маршрутках у червні
У червні 2026 року безплатно їздити у маршрутках можуть такі категорії громадян:
- діти з багатодітних родин;
- люди з інвалідністю через бойові дії;
- військовослужбовці строкової служби;
- працівники поліції та СБУ під час служби;
- військові з інвалідністю, отриманою через війну;
- учасники бойових дій та прирівняні до них особи;
- батьки загиблих або зниклих безвісти військових;
- діти з інвалідністю, пов’язаною з наслідками аварії на ЧАЕС;
- діти до 6 років, якщо вони їдуть не займаючи окремого місця;
- постраждалі від Чорнобильської катастрофи 1 категорії та ліквідатори 2 категорії;
- реабілітовані громадяни, які зазнали політичних репресій і мають інвалідність;
- люди з інвалідністю I та II групи, діти з інвалідністю та одна людина, яка їх супроводжує;
- ветерани силових структур: ЗСУ, МВС, Нацполіції, ДСНС, СБУ, податкової міліції та інших служб.
Відповідно до 37 статті закону України "Про автомобільний транспорт", водій не має права без причини відмовляти у перевезенні пасажирам, які мають пільги.
"Автомобільному перевізнику, який здійснює перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, забороняється відмовлятися від пільгового перевезення, крім випадків, передбачених законом", — прописано в законі.
Чи можуть оштрафувати водія за безпідставну відмову у проїзді
Хоча місцева влада повинна компенсувати перевізникам витрати за пільгові поїздки, грошей на це часто бракує. Через це деякі водії намагаються обмежувати кількість пільговиків у салоні. Але такі дії є незаконними.
Згідно зі ст. 133-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за безпідставну відмову у перевезенні пільгового пасажира водієві загрожує штраф — 850 гривень.
