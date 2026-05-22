Безплатний проїзд в маршрутках: хто матиме пільги у червні 2026 року

Безплатний проїзд у громадському транспорті — це державна пільга для окремих категорій людей. Але в реальному житті, деякі водії неохоче беруть пільгових пасажирів. Саме тому варто знати, хто має право на безплатний проїзд у червні 2026 року та що робити, якщо вам відмовляють.

Для яких пасажирів передбачені пільги в маршрутках у червні

У червні 2026 року безплатно їздити у маршрутках можуть такі категорії громадян:

діти з багатодітних родин;

люди з інвалідністю через бойові дії;

військовослужбовці строкової служби;

працівники поліції та СБУ під час служби;

військові з інвалідністю, отриманою через війну;

учасники бойових дій та прирівняні до них особи;

батьки загиблих або зниклих безвісти військових;

діти з інвалідністю, пов’язаною з наслідками аварії на ЧАЕС;

діти до 6 років, якщо вони їдуть не займаючи окремого місця;

постраждалі від Чорнобильської катастрофи 1 категорії та ліквідатори 2 категорії;

реабілітовані громадяни, які зазнали політичних репресій і мають інвалідність;

люди з інвалідністю I та II групи, діти з інвалідністю та одна людина, яка їх супроводжує;

ветерани силових структур: ЗСУ, МВС, Нацполіції, ДСНС, СБУ, податкової міліції та інших служб.

Відповідно до 37 статті закону України "Про автомобільний транспорт", водій не має права без причини відмовляти у перевезенні пасажирам, які мають пільги.

"Автомобільному перевізнику, який здійснює перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, забороняється відмовлятися від пільгового перевезення, крім випадків, передбачених законом", — прописано в законі.

Чи можуть оштрафувати водія за безпідставну відмову у проїзді

Хоча місцева влада повинна компенсувати перевізникам витрати за пільгові поїздки, грошей на це часто бракує. Через це деякі водії намагаються обмежувати кількість пільговиків у салоні. Але такі дії є незаконними.

Згідно зі ст. 133-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за безпідставну відмову у перевезенні пільгового пасажира водієві загрожує штраф — 850 гривень.

