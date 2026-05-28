Льготный проезд для пенсионеров: за какой транспорт придется платить в июне

Большинство украинцев пожилого возраста знает, что после 60 лет в общественном транспорте можно ездить бесплатно. Обычно достаточно показать пенсионное удостоверение водителю — и деньги не нужны. Но такая льгота работает не везде. В некоторых видах транспорта пенсионерам все равно придется покупать билеты.

В каких видах транспорта пенсионеры смогут ездить бесплатно в июне

Согласно положениям постановления Кабмина №354 "О бесплатном проезде пенсионеров на транспорте общего пользования", пенсионеры имеют право на бесплатный проезд в городском общественном транспорте. Льгота действует в:

трамваях;

автобусах;

троллейбусах;

пригородных электричках.

В городах, где работает электронная система учета пассажиров, одного удостоверения уже недостаточно. Нужно еще иметь специальную транспортную карточку и прикладывать ее к валидатору во время поездки. Сам проезд остается бесплатным, но система должна зафиксировать поездку.

Например, во Львове действует "ЛеоКарт", в Киеве — "Карточка киевлянина", а в Виннице — "Карточка винничанина". В некоторых городах также устанавливают лимит на количество бесплатных поездок.

Пенсионерам нужно всегда иметь при себе удостоверение. Если документов не будет, контролер или водитель могут потребовать оплату или даже выписать штраф. Подойдет как обычное удостоверение, так и электронный документ в приложении "Дія".

В каких видах транспорта пенсионерам придется оплачивать проезд в июне

Есть и транспорт, в котором льгота для пенсионеров не работает. В частности, бесплатный проезд не действует в метро. В Киеве, Харькове и Днепре пенсионеры должны оплачивать поездки в подземке. Исключение — владельцы "Карточки киевлянина" в столице. Если такой карты нет, придется платить полную стоимость проезда.

Также пенсионеры не могут бесплатно ездить междугородними автобусами и поездами. Для таких поездок нужно покупать обычные билеты. Исключения возможны только для отдельных льготных категорий, например участников боевых действий.

Что касается маршруток, то правила отличаются в зависимости от города. Поскольку большинство маршруток принадлежат частным перевозчикам, условия перевозки определяет местная власть. В одних городах льготы для пенсионеров в маршрутках вообще нет, а в других могут действовать ограничения — например, бесплатно могут ехать только несколько пенсионеров одновременно.

