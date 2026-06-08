В Україні хочуть скасувати безплатний проїзд за посвідченнями: до чого готуватись пільговикам

Пасажири заходять в громадський транспорт. Фото: Новини.LIVE

В Україні планують змінити систему пільгового проїзду в громадському транспорті. Незабаром для безплатних поїздок просто показати пенсійне чи ветеранське посвідчення буде не достатньо.

Про те, як в Україні хочуть змінити правила пільгового проїзду для пенсіонерів та інших категорій громадян, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Законопроєкт №5651-2.

Як працюватиме нова система пільгового проїзду в транспорті

У Міністерстві розвитку громад та територій пояснили, що новий документ, передбачає перехід до монетизації транспортних пільг. Це означає, що всі пасажири оплачуватимуть проїзд за єдиними правилами, а люди, які мають право на пільги, отримуватимуть компенсацію у грошовій формі.

Згідно з проєктом, держава планує відмовитися від практики, коли пенсійне, ветеранське або інше пільгове посвідчення автоматично дає право на безплатний проїзд.

Натомість пільговикам нараховуватимуть спеціальні виплати на банківські картки. Сам проїзд оплачуватиметься через електронні валідатори, які поступово встановлюють у громадському транспорті по всій країні.

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Компенсації надаватимуться у вигляді цільових виплат із державного та місцевих бюджетів. Таким чином влада хоче зробити систему більш сучасною, прозорою та цифровізованою.

Очікується, що новий підхід дозволить не лише спростити облік поїздок, а й відмовитися від застарілої системи, яка базується на пред’явленні посвідчень.

Хто фінансуватиме пільговий проїзд для пенсіонерів та інших категорій громадян

Одним із ключових питань реформи є джерело фінансування компенсацій. Передбачається, що:

Ветерани війни та військовослужбовці отримуватимуть кошти безпосередньо з державного бюджету незалежно від того, де вони проживають. Компенсації для пенсіонерів та більшості інших пільгових категорій оплачуватимуться коштом місцевих бюджетів. Окремі програми підтримки можуть реалізовуватися через профільні державні органи.

Однак є важливий нюанс — розмір допомоги для багатьох пільговиків залежатиме від фінансових можливостей конкретної громади. Через це мешканці великих міст або "багатих" громад можуть отримувати більші компенсації на проїзд, ніж жителі невеликих населених пунктів із меншими бюджетами.

Які переваги матиме новий підхід до пільгового проїзду в транспорті

Попри те, що відмова від звичного механізму безплатного проїзду може викликати занепокоєння серед частини громадян, в уряді вважають, що нова система матиме низку переваг.

Переваги нового підходу д о пільгового перевезення пасажирів. Фото: Скриншот

Для пільговиків це означатиме менше бюрократії та зручніший процес користування транспортом. Їм більше не доведеться щоразу показувати посвідчення водіям чи контролерам, а кількість конфліктних ситуацій під час посадки може суттєво зменшитися.

Для перевізників нововведення також має свої плюси. Вони зможуть вести точний облік кожної поїздки та отримувати компенсації на основі реальної кількості перевезених пасажирів, а не за приблизними розрахунками.

Крім того, органи місцевої влади та держава отримають точну статистику щодо завантаженості маршрутів, популярності окремих напрямків та фактичних витрат на роботу транспортної системи. Це може допомогти ефективніше планувати розвиток громадського транспорту в майбутньому.

Чому саме зараз вирішили змінити систему пільгового проїзду в Україні

Ідея монетизації транспортних пільг не є новою для України. Про неї говорять уже багато років, однак раніше реалізувати такі зміни було складно через відсутність необхідної технічної інфраструктури.

Ситуація змінилася після того, як у багатьох містах почали активно впроваджувати електронні квитки, валідатори та безготівкову оплату проїзду. Саме тому зараз з’явилися реальні передумови для запуску реформи на загальнодержавному рівні.

Поки що документ перебуває на етапі обговорення, однак у разі його ухвалення система надання транспортних пільг в Україні може зазнати одних із найбільших змін за десятки років.

Раніше Новини.LIVE писали, що метро — один із найзручніших і найшвидших способів пересування у великих містах. Щодня ним користується багато людей. Хоча проїзд зазвичай платний, для деяких категорій громадян в Україні передбачені пільги.

Також Новини.LIVE розповідали, що багато пенсіонерів знають, що після 60 років вони можуть безплатно користуватися громадським транспортом. Зазвичай для цього достатньо показати пенсійне посвідчення. Проте така пільга діє не на всі види транспорту, тому в окремих випадках квиток усе ж доведеться купувати.