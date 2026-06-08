В Украине хотят отменить бесплатный проезд по удостоверениям: к чему готовиться льготникам

Пассажиры заходят в общественный транспорт. Фото: Новини.LIVE

В Украине планируют изменить систему льготного проезда в общественном транспорте. Вскоре для бесплатных поездок просто показать пенсионное или ветеранское удостоверение будет недостаточно.

О том, как в Украине хотят изменить правила льготного проезда для пенсионеров и других категорий граждан, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Законопроект №5651-2.

Как будет работать новая система льготного проезда в транспорте

В Министерстве развития общин и территорий объяснили, что новый документ, предусматривает переход к монетизации транспортных льгот. Это означает, что все пассажиры будут оплачивать проезд по единым правилам, а люди, которые имеют право на льготы, будут получать компенсацию в денежной форме.

Согласно проекту, государство планирует отказаться от практики, когда пенсионное, ветеранское или другое льготное удостоверение автоматически дает право на бесплатный проезд.

Вместо этого льготникам будут начислять специальные выплаты на банковские карты. Сам проезд будет оплачиваться через электронные валидаторы, которые постепенно устанавливают в общественном транспорте по всей стране.

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Компенсации будут предоставляться в виде целевых выплат из государственного и местных бюджетов. Таким образом власти хотят сделать систему более современной, прозрачной и цифровизированной.

Ожидается, что новый подход позволит не только упростить учет поездок, но и отказаться от устаревшей системы, которая базируется на предъявлении удостоверений.

Кто будет финансировать льготный проезд для пенсионеров и других категорий граждан

Одним из ключевых вопросов реформы является источник финансирования компенсаций. Предполагается, что:

Ветераны войны и военнослужащие будут получать средства непосредственно из государственного бюджета независимо от того, где они проживают. Компенсации для пенсионеров и большинства других льготных категорий будут оплачиваться за счет местных бюджетов. Отдельные программы поддержки могут реализовываться через профильные государственные органы.

Однако есть важный нюанс — размер помощи для многих льготников будет зависеть от финансовых возможностей конкретной общины. Поэтому жители крупных городов или "богатых" общин могут получать большие компенсации на проезд, чем жители небольших населенных пунктов с меньшими бюджетами.

Какие преимущества будет иметь новый подход к льготному проезду в транспорте

Несмотря на то, что отказ от привычного механизма бесплатного проезда может вызвать беспокойство среди части граждан, в правительстве считают, что новая система будет иметь ряд преимуществ.

Преимущества нового подхода к льготной перевозке пассажиров. Фото: Скриншот

Для льготников это будет означать меньше бюрократии и более удобный процесс пользования транспортом. Им больше не придется каждый раз показывать удостоверение водителям или контролерам, а количество конфликтных ситуаций во время посадки может существенно уменьшиться.

Для перевозчиков нововведение также имеет свои плюсы. Они смогут вести точный учет каждой поездки и получать компенсации на основе реального количества перевезенных пассажиров, а не по приблизительным расчетам.

Кроме того, органы местной власти и государство получат точную статистику по загруженности маршрутов, популярности отдельных направлений и фактических затрат на работу транспортной системы. Это может помочь эффективнее планировать развитие общественного транспорта в будущем.

Почему именно сейчас решили изменить систему льготного проезда в Украине

Идея монетизации транспортных льгот не является новой для Украины. О ней говорят уже много лет, однако ранее реализовать такие изменения было сложно из-за отсутствия необходимой технической инфраструктуры.

Ситуация изменилась после того, как во многих городах начали активно внедрять электронные билеты, валидаторы и безналичную оплату проезда. Именно поэтому сейчас появились реальные предпосылки для запуска реформы на общегосударственном уровне.

Пока документ находится на этапе обсуждения, однако в случае его принятия система предоставления транспортных льгот в Украине может получить одни из самых больших изменений за десятки лет.

Ранее Новини.LIVE писали, что метро — один из самых удобных и быстрых способов передвижения в крупных городах. Ежедневно им пользуется много людей. Хотя проезд обычно платный, для некоторых категорий граждан в Украине предусмотрены льготы.

Также Новини.LIVE рассказывали, что многие пенсионеры знают, что после 60 лет они могут бесплатно пользоваться общественным транспортом. Обычно для этого достаточно показать пенсионное удостоверение. Однако такая льгота действует не на все виды транспорта, поэтому в отдельных случаях билет все же придется покупать.