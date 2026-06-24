Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Платный транспорт для пенсионеров: куда лучше не садиться без денег в июле

Платный транспорт для пенсионеров: куда лучше не садиться без денег в июле

Ua ru
Дата публикации 24 июня 2026 05:45
Льготы для пенсионеров: за какой транспорт придется платить в июле 2026 года
Льготный проезд для пенсионеров в июле 2026 года. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине пенсионеры могут бесплатно пользоваться общественным транспортом, но не везде это правило действует одинаково. В некоторых видах транспорта за поездку всё же придётся платить. Поэтому важно знать, где пенсионное удостоверение не гарантирует льготы в июле.

О том, за проезд в каком транспорте пенсионерам придется платить в июле 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE, опираясь на постановление Кабмина № 354 "О бесплатном проезде пенсионеров в общественном транспорте".

В каком транспорте государство гарантирует пенсионерам льготы в июле

Согласно постановлению Кабмина, пенсионеры имеют право на бесплатный проезд в городском транспорте при наличии пенсионного удостоверения. Это касается:

  • трамваев;
  • троллейбусов;
  • городских автобусов;
  • пригородных электричек.

Обычно достаточно просто предъявить удостоверение водителю или контролеру. Однако в некоторых городах действуют электронные системы учета поездок. Там необходимо иметь еще и транспортную карту или электронный билет.

Сам проезд остается бесплатным, но система его фиксирует. Например, в разных городах используются городские транспортные карты, а иногда установлен лимит бесплатных поездок в месяц.

Читайте также:

Также пенсионер может воспользоваться льготой через электронное удостоверение в приложении "Дія". Если документов, подтверждающих пенсионный статус, при себе нет, придется оплачивать проезд. В противном случае контролеры могут выписать штраф.

За какой транспорт придется платить пенсионерам в июле

Есть виды транспорта, где бесплатного проезда для пенсионеров нет. В июле 2026 года это:

  • межгородские автобусы;
  • поезда дальнего следования;
  • метро в городах (если нет специальной льготной карты).

В таких случаях билеты покупаются на общих условиях, за исключением отдельных категорий льготников. Также довольно неоднозначная ситуация с маршрутками.

Поскольку большинство из них частные, правила устанавливают местные органы власти. Поэтому в одном городе пенсионеры могут ездить бесплатно, а в другом — нет или с дополнительными ограничениями.

Ранее Новини.LIVE писали, что с 1 июля в Украине изменятся правила пользования общественным транспортом для некоторых пассажиров. Одна категория, которая ранее ездила бесплатно, временно лишится этой льготы, но сможет покупать проездные билеты со скидкой.

Также Новини.LIVE сообщали, что в 2026 году не все пожилые люди знают, что помимо пенсии государство может предоставлять им дополнительные выплаты и льготы. Часть из них начисляется автоматически, но некоторые нужно оформлять самостоятельно.

транспорт пенсионеры льготы проезд общественный транспорт
Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации