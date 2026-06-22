Пенсии в Украине: кому государство должно доплачивать почти 650 грн ежемесячно в 2026 году

Дополнительные деньги для пенсионеров. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Отдельные категории пожилых граждан в Украине имеют право на дополнительные социальные гарантии от государства, в числе которых — ежемесячные доплаты и возможность оформить пенсию раньше срока. Размер таких надбавок напрямую зависит от показателя прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

О том, кто имеет право на ежемесячную доплату к пенсии и каков её размер в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на статью 12 закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Кому государство гарантирует надбавку к пенсии в размере 647 грн в 2026 году

Согласно закону, участники боевых действий ежемесячно получают надбавку к пенсии в размере 25% от минимальной пенсии по возрасту. В 2026 году прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, составляет 2 595 гривен. Соответственно, размер надбавки вырос до 647 гривен в месяц.

Кроме того, ветеранам войны и лицам с инвалидностью вследствие войны выплачивается дополнительная целевая помощь — 40 гривен ежемесячно.

Также государство гарантирует минимальный размер пенсии для защитников Украины, которым была установлена инвалидность вследствие войны. По данным Главного управления Пенсионного фонда Украины в Тернопольской области, в 2026 году эта сумма составляет 6 197 гривен. Для сравнения: в прошлом году минимальная сумма составляла 5 528 гривен.

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Еще одна важная льгота для ветеранов — сохранение пенсии во время повторной службы. Если пенсионер-ветеран вновь поступает на службу в ВСУ по контракту или во время мобилизации, выплаты не прекращаются. По завершении службы Пенсионный фонд пересчитает пенсию с учётом дополнительного стажа и выслуги лет.

В каком возрасте участники боевых действий могут выйти на пенсию

Помимо доплат, участники боевых действий имеют право выйти на пенсию раньше стандартного возраста. В 2026 году:

мужчины могут оформить пенсию с 55 лет при наличии не менее 25 лет страхового стажа;

для женщин такая возможность доступна с 50 лет при наличии не менее 20 лет страхового стажа.

Чтобы оформить пенсию и получить все предусмотренные законом надбавки, необходимо обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда. Для этого понадобятся паспорт, идентификационный код, документы о стаже, удостоверение УБД и другие документы, подтверждающие участие в защите государства.

Ранее Новини.LIVE писали, что из-за войны многие украинские семьи потеряли своих близких или до сих пор не знают их судьбы. Помимо тяжелых переживаний, такие семьи часто сталкиваются и с финансовыми проблемами. Именно поэтому государство предоставляет семьям погибших и пропавших без вести защитников пенсию в связи с потерей кормильца.

Также Новини.LIVE сообщали, что украинцы с большим трудовым стажем могут получить статус "Ветеран труда". Он дает право на дополнительные льготы и социальную поддержку. Поэтому стоит знать, кто может оформить такой статус и как это сделать в 2026 году.