Пенсия в связи с потерей кормильца: кто имеет право и от чего зависит размер выплат

Размер выплат в связи с потерей кормильца. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Из-за полномасштабной войны в Украине тысячи семей оказались в сложной ситуации — их близкие пропали без вести или погибли, защищая страну. Такие семьи часто сталкиваются как с эмоциональными, так и с финансовыми трудностями. Поэтому, чтобы материально поддержать родных защитников, государство предусмотрело специальный механизм — пенсию в связи с потерей кормильца.

О том, кто имеет право на пенсию в связи с потерей кормильца и от чего зависит её размер, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Пенсионного фонда Украины в Закарпатской области.

Кто имеет право на пенсию в связи с потерей кормильца

Порядок назначения таких выплат семьям военнослужащих определяет Закон Украины № 2262 "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц". Пенсию могут назначить семье военнослужащего, если он:

на момент смерти уже был военным пенсионером;

погиб или скончался во время прохождения военной службы;

умер в течение трех месяцев после увольнения со службы;

умер позже, но причиной смерти стали травмы, ранения, контузия, инвалидность или заболевания, полученные во время службы.

Получить такую пенсию могут нетрудоспособные члены семьи погибшего или умершего военнослужащего. К ним относятся:

дети до 18 лет;

дети-сироты до 23 лет независимо от обучения;

дети от 18 до 23 лет, если они учатся на дневной форме обучения — на весь период обучения;

родители, супруг или супруга погибшего, если они не вступали в повторный брак и имеют право на пенсию;

муж, жена или, если их нет, один из родителей, брат, сестра, дедушка или бабушка военнослужащего, если они не работают и ухаживают за ребенком погибшего в возрасте до 8 лет.

Каков размер пенсии в связи с потерей кормильца в 2026 году

Размер выплаты зависит от обстоятельств гибели или смерти военнослужащего. Если военнослужащий погиб при исполнении служебных обязанностей, пенсия составляет:

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70 % денежного довольствия военнослужащего — на одного нетрудоспособного члена семьи;

50 % денежного довольствия — если право на выплату имеют двое или более членов семьи (кроме родителей, мужа или жены).

Если смерть наступила в результате несчастного случая, не связанного с исполнением служебных обязанностей, каждый член семьи может получать 30 % денежного довольствия кормильца.

Также существует минимальный порог таких выплат: пенсия в связи с потерей кормильца не может быть меньше двух прожиточных минимумов для людей, утративших трудоспособность. С 1 января 2026 года это 5 190 гривен.

Ранее Новини.LIVE писали, что при назначении пенсии учитываются не только официальные годы работы. В определенных ситуациях к страховому стажу могут зачесть и время, когда человек не работал. Это имеет значение, поскольку именно стаж влияет на право выхода на пенсию и сумму будущих выплат.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в Украине люди могут получать пенсию по возрасту или по инвалидности. Она помогает частично компенсировать утрату возможности работать. Но одновременно получать два вида пенсии нельзя — нужно выбрать один вариант. Поэтому многие задумываются, какой из них будет выгоднее.