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Главная Экономика Сколько получает ветеран войны: звезда шоу "Холостяк" назвал свою пенсию

Сколько получает ветеран войны: звезда шоу "Холостяк" назвал свою пенсию

Ua ru
Дата публикации 17 июня 2026 16:10
Выплаты ветеранам с инвалидностью: звезда шоу "Холостяк" Терен рассказал, какую пенсию получает от государства
Какую пенсию получает Александр "Терен" Будько. Фото: Новини.LIVE, скриншот. Коллаж: Новини.LIVE

Ветеран войны и бывший участник 13-го сезона шоу "Холостяк" Александр "Терен" Будько поделился подробностями о своих доходах, расходах и планах. Он также рассказал, какую пенсию получает от государства.

О том, какие суммы выплачивает государство ветерану в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на интервью Александра для программы "Утренний кофе".

Какую пенсию получает ветеран Александр "Терен"

До тяжелого ранения Александр служил в армии. В августе 2022 года он лишился обеих ног в результате боевого ранения. После этого получил статус ветерана войны и пенсию по инвалидности.

В интервью Будько рассказал, что сейчас получает около 500 долларов пенсии в месяц (примерно 22,4 тыс. грн по нынешнему курсу). В то же время это не единственный его источник дохода. Ветеран участвует в различных проектах и сотрудничает с брендами в рекламных кампаниях.

По словам Александра, он не слишком хорошо следит за финансами и не ведет четкого учета расходов. Однако он приблизительно оценивает свои ежемесячные расходы в 1,5 тысячи долларов.

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"Приходят деньги, я что-то там купил себе, кому-то что-то купил, заплатил за аренду, закончился бензин — заправился. У меня с математикой очень сложно. Было бы хорошо, если бы у меня была финансовая грамотность. Я задумываюсь, что стоит вести какие-то подсчёты. В среднем где-то полторы тысячи долларов в месяц", — поделился он.

Несмотря на расходы, Александр уже думает о будущем. Его главная финансовая цель — собственный дом. Говорит, что постепенно откладывает деньги на покупку жилья, хотя пока продолжает жить в съемной квартире.

"Хочется какой-нибудь дом, чтобы можно было чувствовать себя более уютно. Мне нравится жить в доме. Что-то откладывается по мере необходимости, но пока что так", — рассказал ветеран.

Как изменились минимальные пенсии по инвалидности для ветеранов в 2026 году

По данным Главного управления Пенсионного фонда Украины в Кировоградской области, с 1 марта 2026 года в Украине увеличили минимальные пенсионные выплаты для людей, получивших инвалидность в результате войны. Теперь минимальные суммы составляют:

  • для людей с инвалидностью I группы — 18 885 грн;
  • для людей с инвалидностью II группы — 15 494 грн;
  • для людей с инвалидностью III группы — 10 625 грн.

Для участников боевых действий минимальные выплаты также выросли. Теперь сумма не может быть меньше 6 197 гривен, что на 669 гривен больше, чем раньше.

Ранее Новини.LIVE писали, что украинцы с III группой инвалидности имеют право на определенные льготы и поддержку со стороны государства. Однако гарантии для них меньше, чем для людей с I и II группами. Объем поддержки зависит от дохода, состояния здоровья и личных обстоятельств человека.

Также Новини.LIVE сообщали, что Министерство обороны Украины запустило пилотный проект с изменениями в выплатах военнослужащим. По новым условиям те, кто заключит контракт на два года, будут получать не менее 30 тысяч гривен в месяц. Однако дополнительные выплаты к основному окладу будут начисляться только при определенных условиях.

ветераны инвалидность Александр "Терен" Будько пенсия
Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Автор:
Андрей Жинкин
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