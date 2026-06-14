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Главная Экономика III группа инвалидности: на какую поддержку рассчитывать летом 2026 года

III группа инвалидности: на какую поддержку рассчитывать летом 2026 года

Ua ru
Дата публикации 14 июня 2026 19:15
Льготы и выплаты для людей с III группой инвалидности: что будет с поддержкой летом 2026 года
Поддержка для людей с III группой инвалидности. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Граждане Украины с III группой инвалидности могут рассчитывать на ряд льгот и дополнительных гарантий со стороны государства. Правда, их перечень меньше, чем для людей с I и II группами инвалидности. Часть помощи предоставляется в зависимости от доходов, состояния здоровья и индивидуальных потребностей человека.

О том, на какие льготы и поддержку могут рассчитывать люди с III группой инвалидности летом 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Министерство социальной политики, семьи и единства Украины.

Медицинские и транспортные льготы для людей с III группой инвалидности

Согласно законодательству, люди с III группой инвалидности могут бесплатно получать лекарства по рецептам врачей во время амбулаторного лечения. Это право имеют те, кто получает выплаты или государственную помощь в размере не выше минимальной пенсии. Также при наличии медицинских показаний они могут бесплатно проходить санаторно-курортное лечение.

Предусмотрены и транспортные льготы. В частности, с 1 октября по 15 мая действует 50-процентная скидка на проезд внутренними авиарейсами, железнодорожным, автомобильным и речным транспортом. В то же время право на бесплатный проезд в городском общественном транспорте гарантировано в первую очередь людям с I и II группами инвалидности. Для III группы такие льготы могут устанавливать местные органы власти.

Какие дополнительные льготы имеют люди с III группой инвалидности

Кроме того, люди с инвалидностью имеют право на бесплатное получение технических средств реабилитации. Речь идет о:

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  • протезах;
  • колесных креслах;
  • ортопедических изделиях;
  • слуховых аппаратах и других необходимых устройствах.

Также государство гарантирует доступ к социальным услугам и различным видам помощи в зависимости от потребностей конкретного человека.

Отдельные гарантии предусмотрены в сфере образования и трудоустройства. Люди с инвалидностью имеют право на равный доступ к работе, а работодатели должны создавать надлежащие условия труда и не допускать дискриминации.

При поступлении в высшие и профессиональные учебные заведения абитуриенты с инвалидностью могут воспользоваться специальными квотами, а во время обучения сохраняют право на государственную социальную помощь.

Также во время военного положения мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, имеющие III группу инвалидности, могут выезжать за границу при наличии документов, подтверждающих их статус.

Какие выплаты гарантируются людям с III группой инвалидности

Что касается пенсионного обеспечения, то для людей с III группой инвалидности выплаты составляют 50% от пенсии по возрасту, рассчитанной в соответствии с действующим законодательством.

Однако сумма не может быть меньше размера прожиточного минимума для людей, утративших трудоспособность. В 2026 году это — 2 595 грн.

Ранее Новини.LIVE писали, что люди с I группой инвалидности обычно нуждаются в постоянном уходе из-за тяжелого состояния здоровья. Государство для них предусматривает различные выплаты и льготы, поэтому важно знать, какую поддержку можно получить в июне 2026 года.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в Украине также есть программа, которая компенсирует расходы на обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью. Ею могут пользоваться работодатели, которые их нанимают, а также сами предприниматели или самозанятые граждане с инвалидностью.

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Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Автор:
Андрей Жинкин
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