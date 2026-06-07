Компенсация для людей с инвалидностью: кто может получить до 129,7 тыс. грн от государства

Человек держит конверт с деньгами. Фото: Новини.LIVE

В Украине действует программа компенсации расходов на обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью. Воспользоваться ею могут как работодатели, которые трудоустраивают таких работников, так и самозанятые лица и предприниматели с инвалидностью.

О том, какую компенсацию могут получить некоторые люди с инвалидностью в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Министерство юстиции Украины.

Кто может получить компенсацию в 2026 году

Компенсация помогает создать комфортные и доступные условия для работы людей с инвалидностью, а также поддерживает ветеранов, которые после ранений возвращаются к гражданской жизни и трудоустраиваются.

Подать заявление можно онлайн через портал "Дія" или лично в центре занятости. Обратиться за компенсацией нужно не позднее чем через 180 дней после трудоустройства человека с инвалидностью или после его возвращения к работе после прохождения военной службы.

Решение о предоставлении средств принимают в течение 13 рабочих дней. Деньги можно потратить на приобретение необходимого оборудования для работы:

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мебель;

освещение;

компьютеры;

офисную технику;

средства мобильности;

специальные инструменты;

программное обеспечение;

оборудование для коммуникации;

другие технические средства, которые помогают создать безопасное и комфортное рабочее место.

Компенсация предоставляется один раз для конкретного рабочего места. В министерстве также отмечают, что предприниматели и самозанятые люди с инвалидностью также могут получить такую поддержку для обустройства собственного рабочего пространства.

На какой размер компенсации могут рассчитывать некоторые люди с инвалидностью в 2026 году

Размер компенсации зависит от группы инвалидности работника:

для лиц с инвалидностью I группы — до 129 705 гривен;

для лиц с инвалидностью II группы — до 86 470 гривен.

Цель программы — помочь людям с инвалидностью легче трудоустроиться, вернуться к работе после службы или развивать собственное дело, а работодателям — создавать инклюзивные условия труда без значительных дополнительных затрат.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине люди, которые получили инвалидность из-за взрывоопасных предметов, могут рассчитывать на разовую денежную помощь от государства. Сумма выплаты зависит от установленной группы инвалидности и действующего прожиточного минимума.

Также Новини.LIVE рассказывали, что люди с І группой инвалидности из-за сложного состояния здоровья часто нуждаются в постоянном уходе. Для них предусмотрены различные льготы и финансовая поддержка от государства. Поэтому стоит знать, на какую помощь они могут претендовать в июне 2026 года.