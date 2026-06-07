Компенсація для людей з інвалідністю: хто може отримати до 129,7 тис. грн від держави

Людина тримає конверт з грошима. Фото: Новини.LIVE

В Україні діє програма компенсації витрат на облаштування робочих місць для людей з інвалідністю. Скористатися нею можуть як роботодавці, які працевлаштовують таких працівників, так і самозайняті особи та підприємці з інвалідністю.

Про те, яку компенсацію можуть отримати деякі люди з інвалідністю у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Міністерство юстиції України.

Хто може отримати компенсацію у 2026 році

Компенсація допомагає створити комфортні та доступні умови для роботи людей з інвалідністю, а також підтримує ветеранів, які після поранень повертаються до цивільного життя та працевлаштовуються.

Подати заяву можна онлайн через портал "Дія" або особисто у центрі зайнятості. Звернутися за компенсацією потрібно не пізніше ніж через 180 днів після працевлаштування людини з інвалідністю або після її повернення до роботи після проходження військової служби.

Рішення про надання коштів ухвалюють протягом 13 робочих днів. Гроші можна витратити на придбання необхідного обладнання для роботи:

Читайте також:

меблі;

освітлення;

комп’ютери;

офісну техніку;

засоби мобільності;

спеціальні інструменти;

програмне забезпечення;

обладнання для комунікації;

інші технічні засоби, які допомагають створити безпечне й комфортне робоче місце.

Компенсація надається один раз для конкретного робочого місця. У міністерстві також наголошують, що підприємці та самозайняті люди з інвалідністю також можуть отримати таку підтримку для облаштування власного робочого простору.

На який розмір компенсації можуть розраховувати деякі люди з інвалідністю у 2026 році

Розмір компенсації залежить від групи інвалідності працівника:

для осіб з інвалідністю І групи — до 129 705 гривень;

для осіб з інвалідністю ІІ групи — до 86 470 гривень.

Ціль програми — допомогти людям з інвалідністю легше працевлаштуватися, повернутися до роботи після служби або розвивати власну справу, а роботодавцям — створювати інклюзивні умови праці без значних додаткових витрат.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Україні люди, які отримали інвалідність через вибухонебезпечні предмети, можуть розраховувати на разову грошову допомогу від держави. Сума виплати залежить від встановленої групи інвалідності та чинного прожиткового мінімуму.

Також Новини.LIVE розповідали, що люди з І групою інвалідності через складний стан здоров’я часто потребують постійного догляду. Для них передбачені різні пільги та фінансова підтримка від держави. Тож варто знати, на яку допомогу вони можуть претендувати у червні 2026 року.