Соцвиплати для людей з інвалідністю в червні: суми для кожної групи

Можливість оформлення пенсії по інвалідності в Україні на пряму залежить від наявності страхового стажу. Якщо його бракує, передбачено інший механізм підтримки — соціальна допомога. Однак розмір таких виплат не надто високий.

Про те, які соціальні виплати можуть оформити люди з інвалідністю у червні 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради.

Хто може оформити пенсію по інвалідності в Україні у 2026 році

В Пенсійному фонді України зазначають, що найчастіше людям з інвалідністю призначають саме пенсію. Але для її оформлення зазвичай потрібен страховий стаж — це період, коли людина офіційно працювала і за неї сплачувалися внески до системи соціального страхування.

Необхідний стаж для пенсії по інвалідності у 2026 році І група ІІ-ІІІ групи Вік (років) Необхідний стаж (років) Вік (років) Необхідний стаж (років) до 25 1 до 23 1 26-28 2 24-26 2 29-31 3 27-28 3 32-34 4 29-31 4 35-37 5 32-33 5 38-40 6 34-35 6 41-43 7 36-37 7 44-48 8 38-39 8 49-53 9 40-42 9 54-59 10 43-45 10 60+ 15 46-48 11 - - 49-51 12 - - 52-55 13 - - 56-59 14 - - 60 + 15

Якщо людина має необхідний страховий стаж, тоді вона може оформити страхову пенсію через Пенсійний фонд. Її розмір залежить від групи інвалідності й визначається як відсоток від пенсії за віком:

І група — 100% від пенсії за віком;

ІІ група — 90% від пенсії за віком;

ІІІ група — 50% від пенсії за віком.

Важливо також, що вимоги до мінімального страхового стажу різняться залежно від віку людини та групи інвалідності. Наприклад, для 30-річної людини з інвалідністю ІІІ групи потрібно мати щонайменше 4 роки стажу.

Без достатнього стажу отримати страхову пенсію не завжди можливо. Якщо його недостатньо, людині можуть відмовити у призначенні цього типу виплат.

У такій ситуації є інший варіант підтримки — соціальна допомога (соціальна пенсія), яку призначають органи соціального захисту населення.

На які соціальні виплати можуть розраховувати люди з інвалідністю у червні

Соціальна допомога відрізняється від пенсії тим, що для її призначення страховий стаж не потрібен. Тобто її можуть отримати навіть ті, хто ніколи офіційно не працював або не має достатнього стажу.

Проте розмір такої допомоги зазвичай менший, ніж у випадку зі страховою пенсією. Сума виплат залежить від групи інвалідності. Наприклад, для людей з ІІІ групою інвалідності без стажу виплата становить близько 60% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. У 2026 році це орієнтовно 1 557 гривень на місяць.

Для ІІ групи передбачена більша сума — приблизно 80% від цього показника, тобто близько 2 076 гривень щомісяця. А для І групи соціальна допомога дорівнює повному прожитковому мінімуму — це 2 595 гривень на місяць.

