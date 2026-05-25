Соцвыплаты для людей с инвалидностью в июне: суммы для каждой группы

Возможность оформления пенсии по инвалидности в Украине на прямую зависит от наличия страхового стажа. Если его не хватает, предусмотрен другой механизм поддержки — социальная помощь. Однако размер таких выплат не слишком высок.

О том, какие социальные выплаты могут оформить люди с инвалидностью в июне 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Департамент социальной защиты населения Сумского городского совета.

Кто может оформить пенсию по инвалидности в Украине в 2026 году

В Пенсионном фонде Украины отмечают, что чаще всего людям с инвалидностью назначают именно пенсию. Но для ее оформления обычно нужен страховой стаж — это период, когда человек официально работал и за него уплачивались взносы в систему социального страхования.

Необходимый стаж для пенсии по инвалидности в 2026 году І группа II-III группы Возраст (лет) Необходимый стаж (лет) Возраст (лет) Необходимый стаж (лет) до 25 1 до 23 1 26-28 2 24-26 2 29-31 3 27-28 3 32-34 4 29-31 4 35-37 5 32-33 5 38-40 6 34-35 6 41-43 7 36-37 7 44-48 8 38-39 8 49-53 9 40-42 9 54-59 10 43-45 10 60+ 15 46-48 11 - - 49-51 12 - - 52-55 13 - - 56-59 14 - - 60 + 15

Если человек имеет необходимый страховой стаж, тогда он может оформить страховую пенсию через Пенсионный фонд. Ее размер зависит от группы инвалидности и определяется как процент от пенсии по возрасту:

І группа — 100% от пенсии по возрасту;

ІІ группа — 90% от пенсии по возрасту;

ІІІ группа — 50% от пенсии по возрасту.

Важно также, что требования к минимальному страховому стажу различаются в зависимости от возраста человека и группы инвалидности. Например, для 30-летнего человека с инвалидностью III группы нужно иметь минимум 4 года стажа.

Без достаточного стажа получить страховую пенсию не всегда возможно. Если его недостаточно, человеку могут отказать в назначении этого типа выплат.

В такой ситуации есть другой вариант поддержки — социальная помощь (социальная пенсия), которую назначают органы социальной защиты населения.

На какие социальные выплаты могут рассчитывать люди с инвалидностью в июне

Социальная помощь отличается от пенсии тем, что для ее назначения страховой стаж не нужен. То есть ее могут получить даже те, кто никогда официально не работал или не имеет достаточного стажа.

Однако размер такой помощи обычно меньше, чем в случае со страховой пенсией. Сумма выплат зависит от группы инвалидности. Например, для людей с III группой инвалидности без стажа выплата составляет около 60% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. В 2026 году это ориентировочно 1 557 гривен в месяц.

Для II группы предусмотрена большая сумма — примерно 80% от этого показателя, то есть около 2 076 гривен ежемесячно. А для I группы социальная помощь равна полному прожиточному минимуму — это 2 595 гривен в месяц.

