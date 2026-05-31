Пільги та знижки для людей з І групою інвалідності: на яку підтримку розраховувати у червні

Пільги для людей з І групою інвалідності.

Люди з І групою інвалідності часто потребують постійної допомоги та догляду через серйозні проблеми зі здоров’ям. Для їхньої підтримки держава передбачила низку пільг і грошових виплат. Тож варто знати, яку допомогу можна отримати у червні 2026 року.

Які пільги надаватиме держава людям з І групою інвалідності у червні 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на закон "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні".

Які пільги доступні людям з І групою інвалідності у червні

Громадяни, які отримують мінімальну пенсію або державну соціальну допомогу, мають право отримувати медикаменти за рецептом лікаря безплатно або зі знижкою 50%. Також на пільгових умовах надаються:

окуляри;

слухові апарати;

зубні, очні та щелепні протези;

спеціальні засоби для пересування, зокрема електровізки;

автомобілі, якщо вони рекомендовані за медичними показаннями.

Також люди з інвалідністю І групи та їхні супроводжуючі можуть безплатно користуватися міським і приміським громадським транспортом, за винятком таксі.

Крім того, з 1 жовтня до 15 травня для них діє 50-відсоткова знижка на поїздки територією України залізничним, автомобільним, авіаційним і річковим транспортом.

Люди з інвалідністю внаслідок війни, які досягли 85 років, мають право раз на рік безплатно подорожувати Україною та користуватися додатковими знижками на інші поїздки.

Комунальні пільги для людей з І групою інвалідності у червні 2026 року

Для людей з інвалідністю внаслідок війни передбачена 100-відсоткова компенсація витрат на житлово-комунальні послуги в межах встановлених норм.

Громадяни, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, після звернення до органів соцзахисту можуть отримати 50-відсоткову знижку на оплату комунальних послуг.

Додаткові пільги для людей з І групою інвалідності

Люди з інвалідністю І групи також мають право на першочергове встановлення домашнього телефону, забезпечення технічними засобами для людей із порушеннями слуху та послугами сурдоперекладу. Окремо передбачені виплати для підтримки дітей з інвалідністю та їхніх батьків, під час проходження санаторно-курортного лікування.

Які виплати гарантують людям з І групою інвалідності у червні 2026 року

В Головному управлінні Пенсійного фонду України в Кіровоградській області пояснили, що розмір виплат по інвалідності залежить від пенсії за віком та страхового стажу людини. Для їх призначення необхідно мати від 1 до 15 років страхового стажу залежно від віку, у якому була встановлена інвалідність.

Пенсія по інвалідності призначається у такому розмірі:

для І групи — 100% пенсії за віком;

для ІІ групи — 90% пенсії за віком;

для ІІІ групи — 50% пенсії за віком.

З 1 січня 2026 року в Україні збільшили прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. Через це мінімальна пенсія по інвалідності зросла з 2 361 грн до 2 595 грн.

