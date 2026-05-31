Льготы и скидки для людей с І группой инвалидности: на какую поддержку рассчитывать в июне

Льготы для людей с І группой инвалидности.

Люди с І группой инвалидности часто нуждаются в постоянной помощи и уходе из-за серьезных проблем со здоровьем. Для их поддержки государство предусмотрело ряд льгот и денежных выплат. Поэтому стоит знать, какую помощь можно получить в июне 2026 года.

О том, какие льготы будет предоставлять государство людям с I группой инвалидности в июне 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на закон "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине".

Какие льготы доступны людям с І группой инвалидности в июне

Граждане, которые получают минимальную пенсию или государственную социальную помощь, имеют право получать медикаменты по рецепту врача бесплатно или со скидкой 50%. Также на льготных условиях предоставляются:

очки;

слуховые аппараты;

зубные, глазные и челюстные протезы;

специальные средства для передвижения, в частности электротележки;

автомобили, если они рекомендованы по медицинским показаниям.

Также люди с инвалидностью I группы и их сопровождающие могут бесплатно пользоваться городским и пригородным общественным транспортом, за исключением такси.

Кроме того, с 1 октября до 15 мая для них действует 50-процентная скидка на поездки по территории Украины железнодорожным, автомобильным, авиационным и речным транспортом.

Люди с инвалидностью вследствие войны, достигшие 85 лет, имеют право раз в год бесплатно путешествовать по Украине и пользоваться дополнительными скидками на другие поездки.

Коммунальные льготы для людей с I группой инвалидности в июне 2026 года

Для людей с инвалидностью вследствие войны предусмотрена 100-процентная компенсация расходов на жилищно-коммунальные услуги в пределах установленных норм.

Граждане, пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС, после обращения в органы соцзащиты могут получить 50-процентную скидку на оплату коммунальных услуг.

Дополнительные льготы для людей с І группой инвалидности

Люди с инвалидностью I группы также имеют право на первоочередное установление домашнего телефона, обеспечение техническими средствами для людей с нарушениями слуха и услугами сурдоперевода. Отдельно предусмотрены выплаты для поддержки детей с инвалидностью и их родителей, во время прохождения санаторно-курортного лечения.

Какие выплаты гарантируют людям с I группой инвалидности в июне 2026 года

В Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Кировоградской области объяснили, что размер выплат по инвалидности зависит от пенсии по возрасту и страхового стажа человека. Для их назначения необходимо иметь от 1 до 15 лет страхового стажа в зависимости от возраста, в котором была установлена инвалидность.

Пенсия по инвалидности назначается в таком размере:

для І группы — 100% пенсии по возрасту;

для II группы — 90% пенсии по возрасту;

для III группы — 50% пенсии по возрасту.

С 1 января 2026 года в Украине увеличили прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность. Из-за этого минимальная пенсия по инвалидности выросла с 2 361 грн до 2 595 грн.

