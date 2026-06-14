Пільги та виплати для людей з ІІІ групою інвадіності: що буде з підтримкою влітку 2026 року

Підтримка для людей з ІІІ групою інвалідності. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Громадяни України з III групою інвалідності можуть розраховувати на низку пільг та додаткових гарантій від держави. Щоправда, їхній перелік менший, ніж для людей з I та II групами інвалідності. Частина допомоги надається залежно від доходів, стану здоров’я та індивідуальних потреб людини.

Про те, на які пільги та підтримку можуть розраховувати люди з ІІІ групою інвалідності влітку 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України.

Медичні та транспортні пільги для людей з ІІІ групою інвалідності

Згідно із законодавством, люди з III групою інвалідності можуть безплатно отримувати ліки за рецептами лікарів під час амбулаторного лікування. Це право мають ті, хто отримує виплати або державну допомогу в розмірі не вище мінімальної пенсії. Також за наявності медичних показань вони можуть безплатно проходити санаторно-курортне лікування.

Передбачені й транспортні пільги. Зокрема, з 1 жовтня до 15 травня діє 50-відсоткова знижка на проїзд внутрішніми авіарейсами, залізничним, автомобільним і річковим транспортом. Водночас право на безплатний проїзд у міському громадському транспорті гарантоване насамперед людям з I та II групами інвалідності. Для III групи такі пільги можуть встановлювати місцеві органи влади.

Які додаткові пільги мають люди з ІІІ групою інвалідності

Крім того, люди з інвалідністю мають право на безплатне отримання технічних засобів реабілітації. Йдеться про:

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протези;

колісні крісла;

ортопедичні вироби;

слухові апарати та інші необхідні пристрої.

Також держава гарантує доступ до соціальних послуг та різних видів допомоги залежно від потреб конкретної людини.

Окремі гарантії передбачені у сфері освіти та працевлаштування. Люди з інвалідністю мають право на рівний доступ до роботи, а роботодавці повинні створювати належні умови праці та не допускати дискримінації.

Під час вступу до закладів вищої та професійної освіти абітурієнти з інвалідністю можуть скористатися спеціальними квотами, а під час навчання зберігають право на державну соціальну допомогу.

Також під час воєнного стану чоловіки віком від 18 до 60 років, які мають III групу інвалідності, можуть виїжджати за кордон за наявності документів, що підтверджують їхній статус.

Які виплати гарантують людям з ІІІ групою інвалідності

Щодо пенсійного забезпечення, то для людей з III групою інвалідності виплати становлять 50% від пенсії за віком, розрахованої відповідно до чинного законодавства.

Однак сума не може бути меншою ніж розмір прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність. У 2026 році це — 2 595 грн.

Раніше Новини.LIVE писали, що люди з І групою інвалідності зазвичай потребують постійного догляду через важкий стан здоров’я. Держава для них передбачає різні виплати та пільги, тому важливо знати, яку підтримку можна отримати у червні 2026 року.

Також Новини.LIVE розповідали, що в Україні також є програма, яка компенсує витрати на облаштування робочих місць для людей з інвалідністю. Нею можуть користуватися роботодавці, які їх наймають, а також самі підприємці чи самозайняті громадяни з інвалідністю.