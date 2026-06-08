Пільги та виплати для людей з ІІІ групою інвалідності: на яку підтримку розраховувати у червні

Пільги для людей з ІІІ групою інвалідності. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Українці, у яких за результатами медичного обстеження встановили помірні порушення функцій організму, можуть отримати III групу інвалідності. Для таких громадян держава передбачає низку пільг, соціальних гарантій та грошову підтримку.

Про те, які виплати та пільги можуть оформити люди з ІІІ групою інвалідності у червні 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Які виплати передбачені для людей з ІІІ групою інвалідності у червні

За даними Департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради, люди з інвалідністю з дитинства отримують державну допомогу в розмірі 60% прожиткового мінімуму (у 2026 році — це 1557,00 грн). Для дітей з інвалідністю виплата становить 70% прожиткового мінімуму (з 01.01.2026 — 1816,50 грн).

Також громадяни, які мають необхідний страховий стаж, можуть оформити пенсію по інвалідності. Її розмір становить 50% пенсії за віком. У 2026 році мінімальна виплата для непрацюючих людей з III групою інвалідності не може бути меншою за 2 595 гривень.

На які пільги можуть розраховувати люди з ІІІ групою інвалідності у червні

Роботодавці зобов’язані створювати для працівників з інвалідністю належні умови праці відповідно до рекомендацій реабілітаційної програми.

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Людей з III групою інвалідності приймають на роботу без випробувального терміну, а відмовляти у працевлаштуванні через стан здоров’я заборонено законом. Крім того, вони мають право на:

додаткові два дні щорічної відпустки;

до 30 днів відпустки без збереження зарплати;

ще 14 днів оплачуваної відпустки, якщо інвалідність пов’язана з війною.

Діти з інвалідністю можуть безплатно відвідувати мистецькі, музичні та художні школи, а також інші позашкільні заклади. Абітурієнти з інвалідністю, які успішно склали вступні випробування, можуть вступати до вишів на пільгових умовах. Під час навчання за ними зберігаються соціальні виплати, а також може виплачуватися стипендія.

Житлові та медичні пільги для людей з ІІІ групою інвалідності

Особи з III групою інвалідності можуть претендувати на покращення житлових умов та адаптацію житла під свої потреби. Для дітей-сиріт з інвалідністю передбачене першочергове забезпечення житлом після досягнення повноліття та фінансова допомога на його облаштування.

Держава забезпечує людей з інвалідністю технічними засобами реабілітації та медичними виробами. Якщо доходи невисокі, вони можуть безплатно отримувати ліки за рецептом лікаря. Також на пільгових умовах доступні:

протезно-ортопедичні засоби;

засоби пересування, зокрема електрокрісла колісні;

інші медичні та реабілітаційні вироби.

Пільговий проїзд для людей з ІІІ групою інвалідності у червні

Люди з III групою можуть користуватися деякими транспортними пільгами. На сайті Укрзалізниці зазначається: якщо інвалідність пов’язана з війною, для них діє 50-відсоткова знижка на залізничні перевезення.

Діти з інвалідністю та їхні супроводжуючі мають право безплатно їздити у міському громадському транспорті, крім таксі. У деяких містах для користування пільгами потрібно оформити спеціальну транспортну картку.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Україні працює програма, яка допомагає покрити витрати на облаштування робочих місць для людей з інвалідністю. Отримати таку компенсацію можуть роботодавці, а також підприємці та самозайняті громадяни з інвалідністю.

Також Новини.LIVE розповідали, що в Україні хочуть змінити правила пільгового проїзду в громадському транспорті. Замість безплатного перевезення пільговикам планують виплачувати грошову компенсацію. При цьому всі пасажири оплачуватимуть проїзд на однакових умовах.