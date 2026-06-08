Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика III группа инвалидности: какие льготы и выплаты можно получить в июне

III группа инвалидности: какие льготы и выплаты можно получить в июне

Ua ru
Дата публикации 8 июня 2026 19:20
Льготы и выплаты для людей с III группой инвалидности: на какую поддержку рассчитывать в июне
Льготы для людей с ІІІ группой инвалидности. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцы, у которых по результатам медицинского обследования установили умеренные нарушения функций организма, могут получить III группу инвалидности. Для таких граждан государство предусматривает ряд льгот, социальных гарантий и денежную поддержку.

О том, какие выплаты и льготы могут оформить люди с III группой инвалидности в июне 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Какие выплаты предусмотрены для людей с III группой инвалидности в июне

По данным Департамента социальной защиты населения Сумского городского совета, люди с инвалидностью с детства получают государственную помощь в размере 60% прожиточного минимума (в 2026 году — это 1557,00 грн). Для детей с инвалидностью выплата составляет 70% прожиточного минимума (с 01.01.2026 — 1816,50 грн).

Также граждане, которые имеют необходимый страховой стаж, могут оформить пенсию по инвалидности. Ее размер составляет 50% пенсии по возрасту. В 2026 году минимальная выплата для неработающих людей с III группой инвалидности не может быть меньше 2 595 гривен.

На какие льготы могут рассчитывать люди с III группой инвалидности в июне

Работодатели обязаны создавать для работников с инвалидностью надлежащие условия труда в соответствии с рекомендациями реабилитационной программы.

Читайте также:

Людей с III группой инвалидности принимают на работу без испытательного срока, а отказывать в трудоустройстве по состоянию здоровья запрещено законом. Кроме того, они имеют право на:

  • дополнительные два дня ежегодного отпуска;
  • до 30 дней отпуска без сохранения зарплаты;
  • еще 14 дней оплачиваемого отпуска, если инвалидность связана с войной.

Дети с инвалидностью могут бесплатно посещать художественные, музыкальные и художественные школы, а также другие внешкольные учреждения. Абитуриенты с инвалидностью, которые успешно сдали вступительные испытания, могут поступать в вузы на льготных условиях. Во время обучения за ними сохраняются социальные выплаты, а также может выплачиваться стипендия.

Жилищные и медицинские льготы для людей с III группой инвалидности

Лица с III группой инвалидности могут претендовать на улучшение жилищных условий и адаптацию жилья под свои потребности. Для детей-сирот с инвалидностью предусмотрено первоочередное обеспечение жильем после достижения совершеннолетия и финансовая помощь на его обустройство.

Государство обеспечивает людей с инвалидностью техническими средствами реабилитации и медицинскими изделиями. Если доходы невысокие, они могут бесплатно получать лекарства по рецепту врача. Также на льготных условиях доступны:

  • протезно-ортопедические средства;
  • средства передвижения, в частности электрокресла колесные;
  • другие медицинские и реабилитационные изделия.

Льготный проезд для людей с III группой инвалидности в июне

Люди с III группой могут пользоваться некоторыми транспортными льготами. На сайте Укрзализныци отмечается: если инвалидность связана с войной, для них действует 50-процентная скидка на железнодорожные перевозки.

Дети с инвалидностью и их сопровождающие имеют право бесплатно ездить в городском общественном транспорте, кроме такси. В некоторых городах для пользования льготами нужно оформить специальную транспортную карту.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине работает программа, которая помогает покрыть расходы на обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью. Получить такую компенсацию могут работодатели, а также предприниматели и самозанятые граждане с инвалидностью.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в Украине хотят изменить правила льготного проезда в общественном транспорте. Вместо бесплатной перевозки льготникам планируют выплачивать денежную компенсацию. При этом все пассажиры будут оплачивать проезд на одинаковых условиях.

инвалидность льготы лицо с инвалидностью
Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации