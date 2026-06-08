Льготы и выплаты для людей с III группой инвалидности: на какую поддержку рассчитывать в июне

Льготы для людей с ІІІ группой инвалидности. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцы, у которых по результатам медицинского обследования установили умеренные нарушения функций организма, могут получить III группу инвалидности. Для таких граждан государство предусматривает ряд льгот, социальных гарантий и денежную поддержку.

О том, какие выплаты и льготы могут оформить люди с III группой инвалидности в июне 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Какие выплаты предусмотрены для людей с III группой инвалидности в июне

По данным Департамента социальной защиты населения Сумского городского совета, люди с инвалидностью с детства получают государственную помощь в размере 60% прожиточного минимума (в 2026 году — это 1557,00 грн). Для детей с инвалидностью выплата составляет 70% прожиточного минимума (с 01.01.2026 — 1816,50 грн).

Также граждане, которые имеют необходимый страховой стаж, могут оформить пенсию по инвалидности. Ее размер составляет 50% пенсии по возрасту. В 2026 году минимальная выплата для неработающих людей с III группой инвалидности не может быть меньше 2 595 гривен.

На какие льготы могут рассчитывать люди с III группой инвалидности в июне

Работодатели обязаны создавать для работников с инвалидностью надлежащие условия труда в соответствии с рекомендациями реабилитационной программы.

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Людей с III группой инвалидности принимают на работу без испытательного срока, а отказывать в трудоустройстве по состоянию здоровья запрещено законом. Кроме того, они имеют право на:

дополнительные два дня ежегодного отпуска;

до 30 дней отпуска без сохранения зарплаты;

еще 14 дней оплачиваемого отпуска, если инвалидность связана с войной.

Дети с инвалидностью могут бесплатно посещать художественные, музыкальные и художественные школы, а также другие внешкольные учреждения. Абитуриенты с инвалидностью, которые успешно сдали вступительные испытания, могут поступать в вузы на льготных условиях. Во время обучения за ними сохраняются социальные выплаты, а также может выплачиваться стипендия.

Жилищные и медицинские льготы для людей с III группой инвалидности

Лица с III группой инвалидности могут претендовать на улучшение жилищных условий и адаптацию жилья под свои потребности. Для детей-сирот с инвалидностью предусмотрено первоочередное обеспечение жильем после достижения совершеннолетия и финансовая помощь на его обустройство.

Государство обеспечивает людей с инвалидностью техническими средствами реабилитации и медицинскими изделиями. Если доходы невысокие, они могут бесплатно получать лекарства по рецепту врача. Также на льготных условиях доступны:

протезно-ортопедические средства;

средства передвижения, в частности электрокресла колесные;

другие медицинские и реабилитационные изделия.

Льготный проезд для людей с III группой инвалидности в июне

Люди с III группой могут пользоваться некоторыми транспортными льготами. На сайте Укрзализныци отмечается: если инвалидность связана с войной, для них действует 50-процентная скидка на железнодорожные перевозки.

Дети с инвалидностью и их сопровождающие имеют право бесплатно ездить в городском общественном транспорте, кроме такси. В некоторых городах для пользования льготами нужно оформить специальную транспортную карту.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине работает программа, которая помогает покрыть расходы на обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью. Получить такую компенсацию могут работодатели, а также предприниматели и самозанятые граждане с инвалидностью.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в Украине хотят изменить правила льготного проезда в общественном транспорте. Вместо бесплатной перевозки льготникам планируют выплачивать денежную компенсацию. При этом все пассажиры будут оплачивать проезд на одинаковых условиях.