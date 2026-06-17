Виплати для ветеранів з інвалідністю: зірка шоу "Холостяк" Терен розповів, яку пенсію отримує від держави

Яку пенсію отримує Олександр "Терен" Будько. Фото: Новини.LIVE, Скриншот. Колаж: Новини.LIVE

Ветеран війни та колишній учасник 13-го сезону шоу "Холостяк" Олександр "Терен" Будько поділився подробицями про свої доходи, витрати та плани. Він також розповів, яку пенсію отримує від держави.

Про те, які суми виплачує держава ветерану у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на інтерв’ю Олександра для програми "Ранкова кава".

Яку пенсію отримує ветеран Олександр "Терен"

До важкого поранення Олександр служив у війську. У серпні 2022 року він втратив обидві ноги внаслідок бойового поранення. Після цього отримав статус ветерана війни та пенсію по інвалідності.

В інтерв’ю Будько розповів, що зараз отримує близько 500 доларів пенсії на місяць (приблизно 22,4 тис. грн за нинішнім курсом). Водночас це не єдине його джерело доходу. Ветеран бере участь у різних проєктах і співпрацює з брендами в рекламних кампаніях.

За словами Олександра, він не надто добре стежить за фінансами і не веде чіткого обліку витрат. Проте приблизно оцінює свої щомісячні витрати приблизно у 1,5 тисячі доларів.

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"Приходять кошти, я щось там купив собі, комусь щось купив, заплатив за оренду, закінчився бензин — заправився. У мене з математикою дуже складно. Було б добре, якби у мене була фінансова грамотність. Я задумуюсь, що варто вести якісь підрахунки. У середньому десь півтори тисячі доларів на місяць", — поділився він.

Попри витрати, Олександр уже думає про майбутнє. Його головна фінансова мета — власний будинок. Каже, що поступово відкладає гроші на покупку житла, хоча поки продовжує жити в орендованій квартирі.

"Хочеться будинок якийсь, щоб можна було більш приватно почуватися. Мені подобається в будинку жити. Щось відкладається за потреби, але поки що це так", — розповів ветеран.

Як змінились мінімальні пенсії по інвалідності для ветеранів у 2026 році

За даними Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області з 1 березня 2026 року в Україні збільшили мінімальні пенсійні виплати для людей, які отримали інвалідність через війну. Тепер мінімальні суми становлять:

для людей з інвалідністю І групи — 18 885 грн;

для людей з інвалідністю ІІ групи — 15 494 грн;

для людей з інвалідністю ІІІ групи — 10 625 грн.

Для учасників бойових дій мінімальні виплати теж зросли. Тепер сума не може бути меншою ніж 6 197 гривень, що на 669 гривень більше, ніж раніше.

Раніше Новини.LIVE писали, що українці з III групою інвалідності мають право на певні пільги та підтримку від держави. Однак гарантії для них менші, ніж для людей з I та II групами. Обсяг підтримки залежить від доходу, стану здоров’я та особистих обставин людини.

Також Новини.LIVE розповідали, що Міністерство оборони України запровадило пілотний проєкт зі змінами в виплатах для військових. За новими умовами ті, хто укладе контракт на два роки, отримуватимуть щонайменше 30 тисяч гривень на місяць. Проте додаткові виплати до основного окладу нараховуватимуться лише за визначених умов.