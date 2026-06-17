Кому з військових доплачуватимуть 10 000 грн до окладу: у Міноборони уточнили умови

Військовий на завданні, гроші в руках. Фото: Генштаб, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Міністерство оборони України запустило експериментальний проєкт, який передбачає зміни у нарахуванні грошового забезпечення військовослужбовцям. Відповідно до реформи, захисники, які підписали новий контракт, не будуть отримувати менше 30 000 грн, якщо підпишуть контракти на два роки. Проте доплата до базового окладу буде здійснюватися за певних умов.

Новини.LIVE розповідають, за яким принципом будуть нараховувати грошове забезпечення військовослужбовцям після впровадження змін.

Кому з військових доплачуватимуть 10 000 грн до окладу

"Військовослужбовець, що підписав новий контракт, не буде отримувати менше, ніж 30 тис. грн, якщо підпише контракт на два роки, і менше, ніж 40 тисяч гривень для контрактів на 10 та 14 місяців. Це стосується також короткострокових контрактів для звільнених зі служби, терміном на 6 місяців", — зазначили у Міноборони.

У відомстві наголосили, що базове грошове забезпечення солдата становитиме 20 000 грн. А от ще 10 000 грн захисникам доплачуватимуть лише в тому разі, якщо немає інших додаткових винагород.

Як нараховуватимуть додаткові винагороди

Суть цих виплат, більш відомих як "бойові", пояснили в Міноборони, полягає в тому, щоб найбільш виснажлива і ризикована робота оплачувалась більше. Система виплат побудована таким чином, щоб грошова винагорода відповідала реально виконаній роботі.

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Відтепер ці доплати залежать від типу контракту та завдань, які виконує військовий.

Піхотно-штурмовий контракт передбачає такі "бойові":

10 000 грн на день — за перебування на позиціях (нараховуються в той час, коли військовий перебуває безпосередньо на бойових позиціях);

20 000 грн — за один день участі у діях з відновлення своїх позицій (наприклад, за знищення малих груп противника, розвідку, евакуацію, повернення позицій і таке інше);

40 000 грн — за один день штурмових дій (нараховуються за дні участі в боях, в які боєць здійснює штурмові дії з просування вперед).

Військовий, який перебуває в тилу (у відрядженні або відпустці, наприклад), отримуватиме базове грошове забезпечення — 40 000 грн.

Доплати за новими бойовими та базовими контрактами становитимуть:

100 000 грн — військовим, які безпосередньо беруть участь у бойових діях на передовій (також цю суму виплачують тим, хто перебуває на лікуванні після поранення, і зберігають на час перебування в полоні, зникнення безвісти);

50 000 грн — тим, хто виконує бойові чи спеціальні завдання у складі органів військового управління, штабів і командування, що здійснюють оперативне управління підрозділами на передовій;

30 000 грн — військовим, які виконують завдання згідно з бойовими наказами поза межами передової.

Якщо ж військовослужбовцю доведеться виконувати задачі на першій лінії, виплати будуть нараховуватися такі ж, як у піхотно-штурмовому контракті.

Раніше Новини.LIVE розповідали, яку грошову допомогу виплачують військовим при звільненні з армії. Розмір виплат залежить від підстав звільнення, тривалості служби та категорії військовослужбовця. Водночас законодавством визначено перелік підстав, за яких право на ОГД втрачається.

Також Новини.LIVE писали, скільки виплатять УБД до Дня Незалежності України. Кошти перерахують через військові частини, установи чи організації, де вони проходять службу. Тож захисники отримають гроші автоматично у серпні разом з основною виплатою.