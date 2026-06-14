Гроші до Дня Незалежності: у ПФУ розповіли хто та скільки отримає у 2026 році

Людина тримає конверт з грошима. Фото: Новини.LIVE

У 2026 році держава збільшила перелік людей, яким автоматично нарахують разову допомогу до Дня Незалежності. Більшості громадян не доведеться подавати додаткові заяви чи звертатися до установ для отримання грошей. Розміри виплат уже затверджені урядом.

Про те, хто отримає додаткові гроші до Дня незалежності, який розмір виплат та як вони будуть нараховуватись у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України.

Хто має право на допомогу у 2026 році

Порядок нарахування та виплати цієї допомоги визначений постановою Кабінету Міністрів України №1396 від 27 грудня 2023 року. Документ регулює соціальну підтримку ветеранів війни, осіб з особливими заслугами перед державою та інших категорій громадян.

Розміри виплат у 2026 році

Розмір допомоги до Дня Незалежності у 2026 році становить:

особам з особливими заслугами перед Україною — 3 100 грн;

людям з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім в’язням нацистських таборів, яких визнано особами з інвалідністю:

І група — 3 100 грн; ІІ група — 2 900 грн; ІІІ група — 2 700 грн.

учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності, колишнім неповнолітнім в’язням концтаборів та дітям, які народилися в місцях примусового утримання — 1000 грн;

членам сімей загиблих або померлих ветеранів війни, Захисників і Захисниць України, а також подружжю померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни чи учасників бойових дій, які повторно не одружилися — 650 грн;

учасникам війни, колишнім в’язням концтаборів, особам, яких примусово вивозили на роботи, а також дітям партизанів і підпільників — 450 грн.

Кому потрібно подавати заяву та як це зробити

Якщо людина має право на виплату, але не отримує пенсію, субсидію чи пільги та не перебуває на військовій службі, для отримання грошей необхідно звернутися до територіального відділення Пенсійного фонду. У заяві потрібно вказати:

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податковий номер (за наявності);

дані документа, що посвідчує особу;

реквізити банківського рахунку для зарахування коштів;

інформацію з посвідчення, яке підтверджує право на виплату.

До заяви слід додати:

Копію документа, що підтверджує відповідний статус. Копію паспорта або тимчасового посвідчення громадянина України.

Під час особистого звернення необхідно мати при собі оригінали документів.

Якщо людина набуде права на допомогу до 24 серпня, але до 1 жовтня гроші не надійдуть, вона може подати заяву до Пенсійного фонду та отримати виплату до 1 листопада. Подати документи можна одним із трьох способів:

поштою до відповідного управління Пенсійного фонду;

особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду або ЦНАПі за місцем проживання;

онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду з використанням кваліфікованого електронного підпису.

Як виплачуватимуть гроші у 2026 році

Люди, які отримують пенсію, довічне грошове утримання, житлові субсидії або пільги на оплату комунальних послуг і при цьому не проходять військову службу, отримають допомогу автоматично в серпні разом із основною виплатою.

Ветеранам війни, які зараз служать у війську, кошти перерахують через військові частини, установи чи організації, де вони проходять службу. Це стосується навіть тих, хто одночасно є пенсіонером або отримує субсидії чи пільги.

Раніше Новини.LIVE писали, що після виходу на пенсію окремі категорії українців можуть отримати від держави одноразову грошову допомогу. Але така виплата передбачена не для всіх. Якщо відповідає всім вимогам, вона може отримати суму, що дорівнює десяти її місячним виплатам на момент призначення пенсії.

Також Новини.LIVE розповідали, що українці, які мають право на житлову субсидію, можуть оформити виплати не лише з дати звернення, а й за попередні місяці. Для цього заяву потрібно подати протягом двох місяців після початку неопалювального сезону, тобто до 30 червня.